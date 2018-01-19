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Культура

Новинки февраля: "Пиковая дама" в ГАБТе и "Сказки венского леса" в Маяковке

13:0619.01.2018
(обновлено: 13:16 19.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшой зрительный зал. Архивное фотоБольшой зрительный зал. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталия Курова. Февраль нового, 2018 года будет  по-настоящему театральным — помимо музыкальных и драматических премьер, зрители смогут увидеть лучшие спектакли прошедшего сезона в рамках фестиваля "Золотая маска", который стартует 6 февраля "Золушкой" Пермского театра оперы и балета.

Новый год начинают с премьер Большой и Мариинский, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, театр им. Маяковского, Театр на Таганке, "Сатира".

Большой театр

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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Наверное, самая ожидаемая премьера для всех любителей оперы — шедевр Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама", одно из самых востребованных и любимых исполнителями и зрителями оперных произведений композитора. "Пиковая дама" написана Чайковским на либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Для постановки приглашен известный драматический режиссер Римас Туминас, с которым сотрудничество ГАБТа началось с постановки оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича.

Вместе с режиссером над новой сценической версией работают его постоянный соавтор художник Адомас Яцовскис и автор костюмов Мария Данилова.

"Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и перечувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы)  и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей", — писал Чайковский.

Спектакль состоится на исторической сцене Большого театра. Премьера намечена на 15 февраля.

Мариинка

Мариинский театр представит в феврале две оперные премьеры и Международный фестиваль "Поющая масленица".

Оркестр Мариинского театра. Архивное фото
© Фото : В. Барановский / предоставлено Государственным академическим Мариинским театром
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Девятого февраля на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится премьера оперы Йозефа Гайдна "Необитаемый остров" в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов театра под руководством Ларисы Гергиевой. За дирижерским пультом — приглашенный дирижер Джавад Таги-заде.

Опера для юных зрителей "Приключения Кинтаро" молодого композитора Рустама Сагдиева, созданная по мотивам древней японской сказки специально для Мариинского театра, будет представлена 18 февраля на сцене Зала Прокофьева в Мариинском-2. В спектакле заняты солисты Академии молодых оперных певцов "Мариинки".

С 12 по 18 февраля в Мариинском театре пройдет III Международный фестиваль "Поющая масленица". Певческий форум откроется концертом одного из выдающихся европейских коллективов — Пражского филармонического хора. В его дискографии альбомы для таких студий звукозаписи, как Deutsche Grammophon, Decca, Sony Classical.

Помимо хоровых концертов и концертов в рамках хорового марафона a capella, в программу фестиваля войдут и оперные спектакли Николая Римского-Корсакова: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"  и "Снегурочка".

Завершится "Поющая масленица" 18 февраля обширной программой. Днем выступит Детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга и Большой детский хор им. Попова. А на вечернем концерте зрители увидят коллектив из северной Германии — Камерный хлор I Vocalisti, число в котором варьируется от 20 до 60 человек в зависимости от исполняемого музыкального произведения.

Музыкальный театр

В конце февраля Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит оперу чешского композитора Леоша Яначека "Енуфа", созданную на  его либретто по  драме Габриэлы Прейссовой "Ее падчерица". Мировая премьера "Енуфы" состоялась в 1904 году на сцене Национального театра Брно.

Художественный руководитель театра Георгий Исаакян
© Фото : пресс-служба Московского государственного академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац
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Сюжет оперы Яначека — трагичен. Падчерица церковной сторожихи Енуфа любит пьяницу и гуляку Штеву, от которого родила ребенка. Но он охладел к ней и собрался  жениться на другой  девушке. Чтобы скрыть позор падчерицы, сторожиха решает погубить младенца. Енуфа обнаруживает мертвое тело своего ребенка, и об этом преступлении узнают все в деревне. Но в  этом страшном горе рядом с ней Лацо, который давно любит ее и будет предан своей возлюбленной до конца.

Композитор создавал свою оперу в трудное для него время, когда тяжело была больна его любимая дочь Ольга, которой после ее смерти Яначек и посвятил свое произведение.

Над постановкой на сцене Музыкального театра работает творческая команда в составе: музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Бражник, режиссер Александр Титель, художник Владимир Арефьев.

Премьера  "Енуфы" состоится 28 февраля. Опера исполняется на русском языке.

Театр им. Маяковского

Первой премьерой нового года в "Маяковке" станет спектакль "Сказки венского леса". Это российская премьера пьесы одного из ключевых австрийских драматургов Эдена фон Ховарта.

Театр Школа драматического искусства в Москве. Архивное фото
© Фото : Наталия Чебан
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Ставит спектакль молодой, но уже заслуживший признание своими работами на сцене театра им. Маяковского режиссер Никита Кобелев. Он любит открывать новые тексты —  первым в России инсценировал книгу американского нейропсихолога Оливера Сакса "Человек, который принял жену за шляпу", познакомил театр  с трогательной и уморительной сагой Фридриха Горенштейна "Бердичев" и теперь представит российскому зрителю пьесу австрийского драматурга Эдена фон Ховарта.

Пьеса "Сказки венского леса" была написана в 1931 году и в тот же год получила премию Генриха Клейста, а уже в 1933 горела на площади Мюнхена среди других запрещенных произведений автора. В России она не шла, а в репертуаре немецкоязычного театра пьесу ставят уже более 80 лет.

Лирическая и ироничная история поиска любви разворачивается в венских магазинчиках 30-х годов накануне прихода нацистов к власти под праздничные мелодии вальсов Штрауса.

За сценографию в спектакле "Сказки венского леса" отвечает главный художник театра "Гешер" Михаил Краменко. В главных ролях нынешние номинанты на национальную театральную премию "Золотая Маска" Анастасия Дьячук и Вячеслав Кокорин (оба номинированы за спектакль "Изгнание").

Театр Сатиры

Московский театр Сатиры представит в феврале фантасмагорию в двух действиях Родиона Овчинникова  — автора пьесы и режиссера-постановщика спектакля под названием "Где мы?!…"

Премьера спектакля Нэнси в Московском театре Сатиры. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Театр Сатиры открывает новый сезон
Вопрос "Где мы?" задают себе главные герои пьесы, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме. Их трое: деревенский уникум, мудрей и пьяница, чей жизненный путь заканчивается в психушке, сходящий с ума известный телеведущий и всеми забытый, а когда-то кумир, любимец публики. Во главе этого "дома", где рядом грустное и смешное, — врач, вместо лекарств раздающий успокоительные обещания своим пациентам.

Вместе с режиссером над постановкой работают: сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

А в ролях — только звезды во главе с художественным руководителем театра народным артистом России Александром Ширвиндтом: Федор Добронравов, Александр Олешко, который ненадолго покинет телевизионные проекты и вернется в театр, Юрий Нифонтов и другие.

Премьерные показы пройдут 7,9 и 18 февраля.

Театр на Таганке

Театр на Таганке к 80-летию известного актера, барда и поэта Владимира Высоцкого (его день рождения — 25 января) готовит премьеру нового спектакля "Беги, Алиса, беги". Премьера состоится на основной сцене театра 2 февраля.

Здание Театра на Таганке. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Театр на Таганке представит спектакль Вампилова "Старший сын"
Спектакль создается по аудиопластинке Высоцкого "Алиса в стране чудес". Это путешествие в музыкальную мастерскую артиста, со сцены будут звучать стихи Высоцкого в музыкальной композиции Ивана Кушнира. Эта работа — благодарность творческой группы его родного театра легендарному артисту и поэту в год его юбилея.

Спустя 40 лет после записи Высоцким этой пластинки, возрождает ее в сценической версии молодая талантливая команда:  режиссер Максим Диденко, неоднократный номинант на театральные премии "Золотая маска" и "Золотой софит", драматург Валерия Печейкина, художник Мария Трегубова и лучшие артисты Театра на Таганке.

"Спектакль посвящен вечному желанию людей, так или иначе, убегать от проблем… Но нет такого места, где ты можешь быть в абсолютной безопасности. Этот бег — прежде всего, экзистенциальный бег к самому себе, поиски себя в абсолютной темноте. Спектакль рассчитан на всех жителей Земли", — сказал накануне премьеры Диденко.

Благодаря тому, что стартовал проект на российской клаудфандинговой платформе Planeta.ru, те, кто примет участие в этом проекте, смогут первыми посмотреть спектакль "Беги, Алиса, беги" в день рождения Высоцкого 25 января.

Официальная премьера состоится 2 февраля.

Московская филармония

Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль в честь юбилея Щедрина пройдет в Московской филармонии
Пятого февраля в Московской филармонии выступят знаменитые французские музыканты, чье искусство давно получило международное признание — виолончелист Готье Капюсон и пианист Жером Дюкро. Помимо успешной сольной карьеры, артисты известны и как выдающиеся камерные музыканты. Российская публика сможет оценить ансамблевое мастерство исполнителей. Изысканную программу звездный дуэт представит в Концертном зале им. Чайковского.

В этот вечер будут исполнены: Соната для виолончели и фортепиано Дебюсси, "Размышление" из оперы "Таис" Массне, "Элегия" для виолончели и фортепиано Форе, "Лебедь" из Зоологической фантазии "Карнавал животных" Сен-Санса, Grand Tango Пьяцоллы, Encore Дюкро.  А также — "Лесная тишь" из цикла "Из Богемского леса" Дворжака, Andante cantabile из Струнного квартета №1 Чайковского и Соната для виолончели и фортепиано Рахманинова.

Большой симфонический оркестр

Маэстро Владимир Федосеев, Большой симфонический оркестр им. Чайковского (БСО), Пражский филармонический хор и солисты театра "Геликон-опера" исполнят шедевр чешского искусства ХIХ века — духовную кантату Антонина Дворжака Stabat Mater.

Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Выходные в Москве: выставка о цветах и власти и концерт Дениса Мацуева
Концерт, который  состоится 15 февраля в Большом зале Московской консерватории, посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Чешской республикой.

Stabat Mater — одно из любимейших произведений Федосеева, которое маэстро не раз исполнял с различными коллективами. 15 февраля дирижер впервые представит кантату вместе с Пражским филармоническим хором, который приедет в Москву специально для этого выступления.

Для Антонина Дворжака создание Staban Mater было связано с личными потерями — в сентябре 1876 года умерла его дочь Джозефа, что стало первым в ряду горьких событий для композитора. В период работы над кантатой Дворжак потерял еще двоих детей, и его личное потрясение дало произведению такой силы "нерв", что не оставляет публику равнодушной, начиная  с 1880 года и по сей день.

В Москве духовная кантата Stabat Mater впервые прозвучала в 1890 году в лютеранской церкви св. Петра и Павла. На том концерте присутствовал сам автор — Антонин Дворжак.

В концерте примут участие солисты "Геликон-оперы": Анна Пегова (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Дмитрий Скориков (бас).

Российский национальный оркестр

Международный Дом Музыки. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Москве пройдет Рождественский фестиваль духовной музыки
Российский национальный оркестр (РНО) откроет второй месяц нового года программой, в которую вошли сочинения  Бетховена. 1 февраля в Концертном зале им. Чайковского РНО исполнит Пятый Концерт для фортепиано с оркестром (солист Алексей Володин) и знаменитую Пятую симфонию композитора. За дирижерским пультом давний партнер оркестра Александр Сладковский.

В Большом зале Московской консерватории (БЗК) оркестр выступит 4 февраля с программой "Легенды итальянской оперы". Арии и дуэты из опер Верди и Пуччини прозвучат в исполнении солистов Мариинского театра Натальи Павловой (сопрано) и Ахмеда Агади (тенор) в сопровождении РНО — дирижер Владислав Лаврик.

7 февраля РНО предстанет перед публикой сразу в двух ипостасях: в БЗК оркестр вместе с Государственной академической хоровой капеллой им. Юрлова примет участие в исполнении оратории Генделя "Самсон", а в Московском Доме музыки представит программу из сочинений  русских и китайских композиторов.

В программе концерта 18 февраля в Филармонии-2,  — Концерт №2 для фортепиано с оркестром Шопена и Симфония №1 Брамса. Солировать в концерте будет один из самых ярких молодых российских пианистов лауреат конкурса им. Шопена в Варшаве, им. Бузони в Больцано и BNDES в Рио-де-Жанейро. — Дмитрий Шишкин. За дирижерским пультом — Владислав Лаврик.

Завершит месяц Российский национальный оркестр выступлением в Концертном зале им. Чайковского, где 28 февраля состоится мировая премьера Симфонии In Spe (" В уповании") для солирующих скрипки и виолончели с оркестром Вячеслава Артёмова. Солисты: Иван Почекин (скрипка) и Антон Павловский (виолончель). За дирижерским пультом — Валентин Урюпин.

Программа посвящена творчеству современного  российского композитора лауреата премии "Человек года-2016" Вячеслава Артёмова.

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