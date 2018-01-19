Новинки февраля: "Пиковая дама" в ГАБТе и "Сказки венского леса" в Маяковке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталия Курова. Февраль нового, 2018 года будет по-настоящему театральным — помимо музыкальных и драматических премьер, зрители смогут увидеть лучшие спектакли прошедшего сезона в рамках фестиваля "Золотая маска", который стартует 6 февраля "Золушкой" Пермского театра оперы и балета.

Новый год начинают с премьер Большой и Мариинский, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, театр им. Маяковского, Театр на Таганке, "Сатира".

Большой театр

Наверное, самая ожидаемая премьера для всех любителей оперы — шедевр Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама", одно из самых востребованных и любимых исполнителями и зрителями оперных произведений композитора. "Пиковая дама" написана Чайковским на либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Для постановки приглашен известный драматический режиссер Римас Туминас, с которым сотрудничество ГАБТа началось с постановки оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича.

Вместе с режиссером над новой сценической версией работают его постоянный соавтор художник Адомас Яцовскис и автор костюмов Мария Данилова.

"Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и перечувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы) и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей", — писал Чайковский.

Спектакль состоится на исторической сцене Большого театра. Премьера намечена на 15 февраля.

Мариинка

Мариинский театр представит в феврале две оперные премьеры и Международный фестиваль "Поющая масленица".

Девятого февраля на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится премьера оперы Йозефа Гайдна "Необитаемый остров" в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов театра под руководством Ларисы Гергиевой. За дирижерским пультом — приглашенный дирижер Джавад Таги-заде.

Опера для юных зрителей "Приключения Кинтаро" молодого композитора Рустама Сагдиева, созданная по мотивам древней японской сказки специально для Мариинского театра, будет представлена 18 февраля на сцене Зала Прокофьева в Мариинском-2. В спектакле заняты солисты Академии молодых оперных певцов "Мариинки".

С 12 по 18 февраля в Мариинском театре пройдет III Международный фестиваль "Поющая масленица". Певческий форум откроется концертом одного из выдающихся европейских коллективов — Пражского филармонического хора. В его дискографии альбомы для таких студий звукозаписи, как Deutsche Grammophon, Decca, Sony Classical.

Помимо хоровых концертов и концертов в рамках хорового марафона a capella, в программу фестиваля войдут и оперные спектакли Николая Римского-Корсакова: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Снегурочка".

Завершится "Поющая масленица" 18 февраля обширной программой. Днем выступит Детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга и Большой детский хор им. Попова. А на вечернем концерте зрители увидят коллектив из северной Германии — Камерный хлор I Vocalisti, число в котором варьируется от 20 до 60 человек в зависимости от исполняемого музыкального произведения.

Музыкальный театр

В конце февраля Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит оперу чешского композитора Леоша Яначека "Енуфа", созданную на его либретто по драме Габриэлы Прейссовой "Ее падчерица". Мировая премьера "Енуфы" состоялась в 1904 году на сцене Национального театра Брно.

Сюжет оперы Яначека — трагичен. Падчерица церковной сторожихи Енуфа любит пьяницу и гуляку Штеву, от которого родила ребенка. Но он охладел к ней и собрался жениться на другой девушке. Чтобы скрыть позор падчерицы, сторожиха решает погубить младенца. Енуфа обнаруживает мертвое тело своего ребенка, и об этом преступлении узнают все в деревне. Но в этом страшном горе рядом с ней Лацо, который давно любит ее и будет предан своей возлюбленной до конца.

Композитор создавал свою оперу в трудное для него время, когда тяжело была больна его любимая дочь Ольга, которой после ее смерти Яначек и посвятил свое произведение.

Над постановкой на сцене Музыкального театра работает творческая команда в составе: музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Бражник, режиссер Александр Титель, художник Владимир Арефьев.

Премьера "Енуфы" состоится 28 февраля. Опера исполняется на русском языке.

Театр им. Маяковского

Первой премьерой нового года в "Маяковке" станет спектакль "Сказки венского леса". Это российская премьера пьесы одного из ключевых австрийских драматургов Эдена фон Ховарта.

Ставит спектакль молодой, но уже заслуживший признание своими работами на сцене театра им. Маяковского режиссер Никита Кобелев. Он любит открывать новые тексты — первым в России инсценировал книгу американского нейропсихолога Оливера Сакса "Человек, который принял жену за шляпу", познакомил театр с трогательной и уморительной сагой Фридриха Горенштейна "Бердичев" и теперь представит российскому зрителю пьесу австрийского драматурга Эдена фон Ховарта.

Пьеса "Сказки венского леса" была написана в 1931 году и в тот же год получила премию Генриха Клейста, а уже в 1933 горела на площади Мюнхена среди других запрещенных произведений автора. В России она не шла, а в репертуаре немецкоязычного театра пьесу ставят уже более 80 лет.

Лирическая и ироничная история поиска любви разворачивается в венских магазинчиках 30-х годов накануне прихода нацистов к власти под праздничные мелодии вальсов Штрауса.

За сценографию в спектакле "Сказки венского леса" отвечает главный художник театра "Гешер" Михаил Краменко. В главных ролях нынешние номинанты на национальную театральную премию "Золотая Маска" Анастасия Дьячук и Вячеслав Кокорин (оба номинированы за спектакль "Изгнание").

Театр Сатиры

Московский театр Сатиры представит в феврале фантасмагорию в двух действиях Родиона Овчинникова — автора пьесы и режиссера-постановщика спектакля под названием "Где мы?!…"

Вопрос "Где мы?" задают себе главные герои пьесы, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме. Их трое: деревенский уникум, мудрей и пьяница, чей жизненный путь заканчивается в психушке, сходящий с ума известный телеведущий и всеми забытый, а когда-то кумир, любимец публики. Во главе этого "дома", где рядом грустное и смешное, — врач, вместо лекарств раздающий успокоительные обещания своим пациентам.

Вместе с режиссером над постановкой работают: сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

А в ролях — только звезды во главе с художественным руководителем театра народным артистом России Александром Ширвиндтом: Федор Добронравов, Александр Олешко, который ненадолго покинет телевизионные проекты и вернется в театр, Юрий Нифонтов и другие.

Премьерные показы пройдут 7,9 и 18 февраля.

Театр на Таганке

Театр на Таганке к 80-летию известного актера, барда и поэта Владимира Высоцкого (его день рождения — 25 января) готовит премьеру нового спектакля "Беги, Алиса, беги". Премьера состоится на основной сцене театра 2 февраля.

Спектакль создается по аудиопластинке Высоцкого "Алиса в стране чудес". Это путешествие в музыкальную мастерскую артиста, со сцены будут звучать стихи Высоцкого в музыкальной композиции Ивана Кушнира. Эта работа — благодарность творческой группы его родного театра легендарному артисту и поэту в год его юбилея.

Спустя 40 лет после записи Высоцким этой пластинки, возрождает ее в сценической версии молодая талантливая команда: режиссер Максим Диденко, неоднократный номинант на театральные премии "Золотая маска" и "Золотой софит", драматург Валерия Печейкина, художник Мария Трегубова и лучшие артисты Театра на Таганке.

"Спектакль посвящен вечному желанию людей, так или иначе, убегать от проблем… Но нет такого места, где ты можешь быть в абсолютной безопасности. Этот бег — прежде всего, экзистенциальный бег к самому себе, поиски себя в абсолютной темноте. Спектакль рассчитан на всех жителей Земли", — сказал накануне премьеры Диденко.

Благодаря тому, что стартовал проект на российской клаудфандинговой платформе Planeta.ru, те, кто примет участие в этом проекте, смогут первыми посмотреть спектакль "Беги, Алиса, беги" в день рождения Высоцкого 25 января.

Официальная премьера состоится 2 февраля.

Московская филармония

Пятого февраля в Московской филармонии выступят знаменитые французские музыканты, чье искусство давно получило международное признание — виолончелист Готье Капюсон и пианист Жером Дюкро. Помимо успешной сольной карьеры, артисты известны и как выдающиеся камерные музыканты. Российская публика сможет оценить ансамблевое мастерство исполнителей. Изысканную программу звездный дуэт представит в Концертном зале им. Чайковского.

В этот вечер будут исполнены: Соната для виолончели и фортепиано Дебюсси, "Размышление" из оперы "Таис" Массне, "Элегия" для виолончели и фортепиано Форе, "Лебедь" из Зоологической фантазии "Карнавал животных" Сен-Санса, Grand Tango Пьяцоллы, Encore Дюкро. А также — "Лесная тишь" из цикла "Из Богемского леса" Дворжака, Andante cantabile из Струнного квартета №1 Чайковского и Соната для виолончели и фортепиано Рахманинова.

Большой симфонический оркестр

Маэстро Владимир Федосеев, Большой симфонический оркестр им. Чайковского (БСО), Пражский филармонический хор и солисты театра "Геликон-опера" исполнят шедевр чешского искусства ХIХ века — духовную кантату Антонина Дворжака Stabat Mater.

Концерт, который состоится 15 февраля в Большом зале Московской консерватории, посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Чешской республикой.

Stabat Mater — одно из любимейших произведений Федосеева, которое маэстро не раз исполнял с различными коллективами. 15 февраля дирижер впервые представит кантату вместе с Пражским филармоническим хором, который приедет в Москву специально для этого выступления.

Для Антонина Дворжака создание Staban Mater было связано с личными потерями — в сентябре 1876 года умерла его дочь Джозефа, что стало первым в ряду горьких событий для композитора. В период работы над кантатой Дворжак потерял еще двоих детей, и его личное потрясение дало произведению такой силы "нерв", что не оставляет публику равнодушной, начиная с 1880 года и по сей день.

В Москве духовная кантата Stabat Mater впервые прозвучала в 1890 году в лютеранской церкви св. Петра и Павла. На том концерте присутствовал сам автор — Антонин Дворжак.

В концерте примут участие солисты "Геликон-оперы": Анна Пегова (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Дмитрий Скориков (бас).

Российский национальный оркестр

Российский национальный оркестр (РНО) откроет второй месяц нового года программой, в которую вошли сочинения Бетховена. 1 февраля в Концертном зале им. Чайковского РНО исполнит Пятый Концерт для фортепиано с оркестром (солист Алексей Володин) и знаменитую Пятую симфонию композитора. За дирижерским пультом давний партнер оркестра Александр Сладковский.

В Большом зале Московской консерватории (БЗК) оркестр выступит 4 февраля с программой "Легенды итальянской оперы". Арии и дуэты из опер Верди и Пуччини прозвучат в исполнении солистов Мариинского театра Натальи Павловой (сопрано) и Ахмеда Агади (тенор) в сопровождении РНО — дирижер Владислав Лаврик.

7 февраля РНО предстанет перед публикой сразу в двух ипостасях: в БЗК оркестр вместе с Государственной академической хоровой капеллой им. Юрлова примет участие в исполнении оратории Генделя "Самсон", а в Московском Доме музыки представит программу из сочинений русских и китайских композиторов.

В программе концерта 18 февраля в Филармонии-2, — Концерт №2 для фортепиано с оркестром Шопена и Симфония №1 Брамса. Солировать в концерте будет один из самых ярких молодых российских пианистов лауреат конкурса им. Шопена в Варшаве, им. Бузони в Больцано и BNDES в Рио-де-Жанейро. — Дмитрий Шишкин. За дирижерским пультом — Владислав Лаврик.

Завершит месяц Российский национальный оркестр выступлением в Концертном зале им. Чайковского, где 28 февраля состоится мировая премьера Симфонии In Spe (" В уповании") для солирующих скрипки и виолончели с оркестром Вячеслава Артёмова. Солисты: Иван Почекин (скрипка) и Антон Павловский (виолончель). За дирижерским пультом — Валентин Урюпин.

Программа посвящена творчеству современного российского композитора лауреата премии "Человек года-2016" Вячеслава Артёмова.