Путин о фильме "Рубеж": попадает прямо в сердце

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал фильм "Рубеж" про прорыв блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны талантливым и выразительным.

Как рассказал на встрече с ветеранами в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда продюсер фильма Джаник Файзиев, в картине средствами и языком молодого поколения рассказывается история прорыва блокады Ленинграда. Суть истории заключается в том, что в наши дни молодой, рациональный, немного циничный бизнесмен в исполнении Павла Прилучного столкнулся с тем, что молодые люди-поисковики перекрыли доступ к песчаному карьеру на территории Невского пятачка под предлогом того, что нужно произвести археологические работы. Вскоре герой понимает, что как только он берется за какой-то предмет, найденный на раскопках, он переносится в прошлое и оказывается на трагически известном Невском пятачке – плацдарме на берегу Невы, где проходили бои за Ленинград.

Путин возложил цветы к массовому захоронению, где погребен его погибший в блокаду брат. pic.twitter.com/d9Kdwm0jCd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 января 2018 г.

"Вот такой способ выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени, он используется далеко не в первый раз, и в мировой литературе неоднократно использовался, и в кинематографе, в том числе и в нашем, и в новейшее время. Вопрос не в самом этом способе, а вопрос, как это сделано. На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть — прямо в сердце. И в этом большая ценность работ подобного рода", — сказал Путин.