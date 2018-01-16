Театр "Et Cetera" представил спектакль "Декамерон" по произведению Боккаччо

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина представляет первую премьеру нового года — спектакль "Декамерон", во вторник днем прошел генеральный прогон, премьера состоится 16 и 17 января.

Известный болгарский режиссер Александр Морфов вместе с художником Александром Горенштейном поставил спектакль "Декамерон" по мотивам одноименного произведения Джованни Боккаччо. В названии спектакля есть подзаголовок "Декамерон". Любовь во время чумы. И это заявляет главную тему спектакля, как определил ее Александр Морфов.

"У Маркеса есть такие слова: "Есть две неизбежные вещи в нашей жизни — любовь и смерть". В "Декамероне" совмещаются эти два важных процесса. Сколько бы не менялось человечество, сколько бы времени не прошло, сколько бы мы не входили в мир современной техники и капитализации, любовь всегда есть, она остается во всех своих ипостасях: любовь с первого взгляда, любовь от верности, любовь от ненависти. Нет человека, который бы этого не испытал. Любовь нас не спрашивает, а настигает вдруг и уносит куда-то… Любовь и смерть очень связаны — ведь настоящая любовь, как известно, не бывает счастливой, она всегда заканчивается трагедией. Наш "Декамерон" об этом", — рассказал РИА Новости режиссер.

По словам Морфова, а он автор инсценировки новелл, "Декамерон" Боккаччо стал для него только отправной точкой для рассказа историй о любви.

"Я сам выдумал и ввел в спектакль нового персонажа — мальчика, больного чумой, который отсчитывает оставшиеся ему дни. Он знает, что с первого признака, которые посылает страшная болезнь, он, как и все его родные, умрет на 7-10-й день. А он еще никого не любил, и эта самая большая его печаль…" — сказал Морфов.

В спектакле много музыки. Последнее время, как сказал режиссер, он старается строить свои постановки на основе музыкальных принципов.

"А этот спектакль в этом смысле особенный. Он построен как симфония, точнее соната, где есть начало, allegro, andante…. Для каждой истории своя музыка. Это подбор из классики и современной музыки", — подчеркнул Морфов.

Он не первый раз ставит спектакль в театре у Калягина — более десяти лет тому назад он поставил на этой сцене спектакль "Дон Кихот" Сервантеса, вот теперь "Декамерон".

"Сейчас я встретился в работе с незнакомыми для меня артистами, недавно вступивших в профессию. Моим главным желанием было занять в спектакле молодежь. Я был уверен, что они не могут остаться безразличными к этой теме, ведь у каждого была или есть своя история любви. И я попросил их написать мне об этом. Истории были так интересны, что я вначале хотел их включить в спектакль, но не успел. Так что теперь подумываю о "Декамероне —2", — сообщил режиссер.

Морфов сказал, что надеется на понимание зрителя. Он рад всем, кого волнует эта тема. Но более всего все-таки адресует свою новую работу молодой аудитории.