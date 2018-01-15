Прощание с Шаинским пройдет в Московском доме композиторов 22 января

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прощание с Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав Шаинский.

Шаинский скончался ночью 25 декабря прошлого года в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

"Решение относительно даты прощания принято, оно назначено на 22 января и пройдет в Московском доме композиторов в 11.00. По месту похорон мы пытаемся исполнить последнюю волю отца и похоронить его на Новодевичьем кладбище", — сказал собеседник агентства.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.