Премию "Золотой Мухин" вручат в Московском Губернском театре

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Церемония вручения специальной премии "Золотой Мухин" пройдет 13 января в Московском Губернском театре, сообщили в пресс-службе театра.

Премия была учреждена год назад по инициативе худрука театра Сергея Безрукова для особо отличившихся сотрудников. Церемония вручения премии, которую сразу окрестили "Губернским Оскаром", пройдет в жанре капустника на тему "заявка на роль".

По словам худрука, идея родилась благодаря спектаклю "Позолоченный Мухин" — доброй истории о том, как важно оставаться просто хорошим, порядочным, отзывчивым человеком, и это уже будет достойно памятника. Лауреатам премии вручаются позолоченные статуэтки — уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из этого спектакля.

"Мы будем награждать и за талант, и за преданность театру. Пусть будет такой театральный "Оскар" — с красной дорожкой, с речами и даже с конвертами", — подчеркнул Безруков, добавив, что премия будет вручаться ежегодно в день рождения театра.

В этом году среди претендентов на премию в разных номинациях — Александр Соколовский, Антон Хабаров, Илья Малаков, Карина Андоленко, Вера Шпак, Александр Тютин и сам художественный руководитель, народный артист России Сергей Безруков.