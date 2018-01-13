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Культура

Самый русский француз: как Мариус Петипа прославил наш балет

08:0013.01.2018
01820
© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.БахрушинаТанцоры Мария Петипа и Сергей ЛегатТанцоры Мария Петипа и Сергей Легат
© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Анна Кочарова. В 2018-м балетный мир отмечает 200-летие со дня рождения танцовщика и балетмейстера Мариуса Петипа. В России даже официально объявлен год балета.

Государственный центральный Театральный музей им А.А. Бахрушина. Архивное фото
© Фото : NVO
Театральный музей имени Бахрушина отметит 200-летие Петипа

Петипа прибыл в Россию, когда ему не было еще и 30 лет, и в итоге прожил и проработал здесь всю жизнь — больше полувека. "Шестьдесят лет службы на одном месте, в одном учреждении, — явление довольно редкое, выпадает на долю немногих смертных…" — писал позже Мариус Петипа в своих мемуарах. Автор 56 оригинальных постановок и 17 редакций чужих балетов, он прославил русский балет — ведь его постановки в том или ином виде идут на мировых сценах по сей день.

© Фото : предоставлено ГЦТМ им. А.А.БахрушинаМариус Петипа
© Фото : предоставлено ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
Мариус Петипа

"Русский балет весь создан французами, — рассказывает в беседе с РИА Новости Сергей Канаев, куратор выставки "Два века Петипа" и старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. — Успеху Петипа способствовало и стечение обстоятельств. Так получилось отчасти случайно, что он всех пережил. В 1860-е годы он был единственным, кто соглашался на условия, которые ему предлагали в России".

Репетиция Натальи Осиповой. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эпоха строгой экономии сменялась в русском театре периодами роскошных постановок и больших трат, отмечает эксперт. Балет, да и театр в целом в России считали признаком просвещенного государства. В зависимости от вкусов главы государства на балете то начинали экономить, то, напротив, на постановки не жалели средств. 

"Петипа сочетал два идеальных качества — талант и непритязательность в отношении условий работы. Там, где отказывались другие, он соглашался, — говорит Сергей Канаев. — Петипа пережил эпоху экономии, когда вместо трех месяцев отпуска ему давали всего лишь один, когда он был вынужден был совмещать несколько ставок, например, заменил своего отца на посту педагога. Часто отсутствовал на занятиях, на него даже писали жалобы. Но для школы он был важен, прежде всего своим репертуаром".

© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.БахрушинаКоровин К.А. Эскиз декорации к балету "Дон Кихот". 1905 г.
© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
Коровин К.А. Эскиз декорации к балету "Дон Кихот". 1905 г.

Первый монументальный балет Петипа "Дочь фараона" был поставлен в 1862 году. Современник балетмейстера, артист Николай Легат писал, что "Петипа обладал поразительной способностью находить наиболее выгодные движения и позы для каждой танцовщицы, в результате чего созданные им композиции отличались и простотой, и грациозностью".

Испанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 год. Архивное фото
© AP Photo / Robert Kradin
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Как хореограф Петипа во многом состоялся благодаря сотрудничеству с директором Императорских театров Иваном Всеволжским, считает Сергей Канаев. При нем траты на постановки были огромными, роскошь соединилась с художественной ценностью спектаклей. Балеты должны были не просто развлекать публику, за всем этим предполагалось и содержание.

"Петипа ценен как режиссер, который и думал по-режиссерски, — отмечает эксперт. — Когда он обсуждал со Всеволожским костюмы и аксессуары танцоров — это было проявление режиссерского мышления. Когда он ставил кордебалетные танцы, для него всегда были важны цвета костюмов, он продумывал всегда все в цвете". До него мало кто так работал, подчеркивает Канаев. По воспоминаниям современников, Мариус Петипа дома моделировал сцены будущего балета и все перемещения артистов с помощью картонных фигурок.

© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.БахрушинаШарлемань А.И. Эскиз женских костюмов к балету "Королева льдов". 1865 г.
© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
Шарлемань А.И. Эскиз женских костюмов к балету "Королева льдов". 1865 г.

Идеи и эксперименты балетмейстера поддерживал и сам директор Императорских театров. Именно при Всеволожском была поставлена задача художественности — траты выросли, но и спектакли стали иными. Именно Всеволжский привлек к работе над балетами симфонического композитора — Чайковского. Это был невиданный по своей смелости и оригинальности шаг. 

"Можно сказать, что Всеволжский вообще был первым, кто проводил эксперименты в императорском театре за государственный счет, — говорит Сергей Канаев. — Ведь никто не ждал Чайковского в балете, никто не собирался объединять работу Петипа с произведениями хорошего композитора".

© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.БахрушинаГрунер К.К. Эскиз декорации к балету "Баядерка". 1884 г.
© Предоставлено ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
Грунер К.К. Эскиз декорации к балету "Баядерка". 1884 г.

Влиятельные балетоманы были возмущены, они считали, что балетную и симфоническую музыку должны сочинять разные композиторы. "И мы до сих пор говорим постановках Петипа, до сих пор идет "Лебединое озеро". И во многом заслуга в этом именно Всеволжского", — подчеркивает Сергей Канаев. Мировые театры по-прежнему ставят и другие его балеты — "Раймонду", "Спящую красавицу", "Баядерку", "Дон Кихота" и "Пахиту".

"Немногим балетмейстерам удается непрерывно творить и поддерживать сочиненное ими на высоком уровне, избегая штампа однообразия и повторения в разбавленном виде своих прежних удач, — писал хореограф Джордж Баланчин. — Петипа был неутомимым тружеником. Он не ждал, чтобы удача или случай вдохновили его на создание новой работы, подобно тому, как шеф-повар не ждет, чтобы собственный аппетит подтолкнул его приготовить кулинарный шедевр".

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