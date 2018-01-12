Стало известно, почему финал "Игры престолов" выйдет лишь в 2019 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны не раньше 2019 года, так как создатели саги стремятся сделать шоу самого высокого качества, заявил программный директор телеканала HBO Кейси Блойс изданию Entertainment Weekly.

Как сообщил Блойс, на создание масштабных батальных сцен и спецэффектов уходит большое количество времени. Продюсеры шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс максимально серьезно подходят к съемкам финальных серий, подчеркнул программный директор канала. По словам Блойса, Бениофф и Уайсс "перфекционисты", а названные сроки выхода финального эпизода — кратчайшие из возможных.

Сотрудник HBO также прокомментировал сообщения о создании приквела к "Игре престолов". Как сказал Бойс, производство нового сериала находится "в процессе" и к его созданию привлечены "по-настоящему талантливые авторы". Однако, по утверждению программного директора телеканала, премьеры не стоит ждать ранее, чем через год после выхода финальных эпизодов "Игры престолов".

"Мы не используем финальный сезон для того, чтобы запустить новое шоу или что-то в этом роде. Между ними (сериалами. — Прим. ред.) будет разделение", — отметил Блойс.

Ранее телеканал HBO сообщил о том, что последний, восьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из шести серий и выйдет на экраны в 2019 году.