Гари Олдман завоевал премию Critics' Choice Awards за лучшую мужскую роль

Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards

Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Премии кинокритиков США Critics' Choice Awards за лучшую мужскую роль удостоен Гари Олдман за роль Уинстона Черчиля в картине "Темные времена". 23-я церемония вручения престижной награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CW.

За награду кинокритиков в категории "лучший актер" также боролись Тимоти Чаламет, Джеймс Франко, Джейк Джилленхол, Том Хэнкс, Дэниел Калуя и Дэниел Дэй-Льюис.

Премия крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. Награда считается барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в марте церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".