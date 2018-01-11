Мариинский театр откроет "Русские сезоны" в Италии оперой "Иоланта"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Оперная труппа и симфонический оркестр Мариинского театра начинают в четверг свои выступления на фестивале Чайковского в Концертном зале Национальной академии Санта-Чечилия в Риме в рамках масштабного культурного проекта "Русские сезоны", сообщили в пресс-службе театра.

Выступления "Мариинки" пройдут с 11 по 16 января. В первые три вечера прозвучит опера Чайковского "Иоланта" в концертном исполнении при участии оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия. В главных партиях выступят солисты Мариинского театра Ирина Чурилова, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Роман Бурденко. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев.

Церемония открытия фестиваля "Русские сезоны" с участием зампреда правительства РФ Ольги Голодец и заместителя министра при председателе совета министров Италии Марии Елены Боски запланирована на 14 января. Инициатором проекта выступили правительство и Минкультуры России.

Гергиев и Симфонический оркестр "Мариинки" также представят три программы, посвященные творчеству Чайковского. В программе концертов 14, 15 и 16 января шесть симфоний Чайковского.

После Италии Гергиев с оркестром Мариинского театра продолжат гастроли выступлениями в Бельгии, где произведения Чайковского будут исполнены 17 января в концертном зале Королевы Елизаветы в Антверпене. В программе – симфония №4 и Первый концерт для фортепиано с оркестром.