Сборы российского кино составили 13 миллиардов рублей в 2017 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сборы российского кино в 2017 году возросли по сравнению с 2016 годом и составили рекордные 13 миллиардов рублей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев журналистам в четверг.
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Он отметил, что российское кино посмотрели 54,7 миллиона человек, что на 19,5 миллиона человек больше, чем в 2016 году. При этом доля российского кино в посещаемости кинотеатров составила 25,6%.
По его словам, в этом году Фонд ждет такие крупные релизы, как "Черновик", "Селфи", вторые части "Вия" и "Гоголя", "Тренер", комедии "Ночная смена", "Я худею", "Жених 2".
Малышев уточнил, что в начале февраля должно пройти заседание попечительского совета, который определит список лидеров производства на этот год. При этом также с этого года Фонд решил добавить в ключевые показатели эффективности не только долю зрителей российского кино в кинотеатрах внутри страны, но и число зрителей за рубежом.