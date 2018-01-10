Кинопремьеры недели: режиссерский дебют Соркина и "Последний портрет"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. После новогодних каникул российский кинопрокат только начинает разгоняться: так, на первой неделе 2018 года зрители смогут оценить комедийную драму "Последний портрет" Стэнли Туччи о художнике Альберто Джакометти, режиссерский дебют оскароносного сценариста Аарона Соркина "Большая игра" о владельце частного казино в Лос-Анджелесе, а также боевик "Все только начинается" с Морганом Фрименом в главной роли.
"Последний портрет"
По сюжету, на одной из выставок живописец знакомится с американским критиком Джеймсом Лордом, роль которого досталась звезде нашумевшей мелодрамы "Зови меня своим именем" Арми Хаммеру, и заверяет приезжего гостя, что сумеет написать его идеальный портрет буквально за два дня. Неделю за неделей Лорду приходится меняется билеты домой, тратя на это целое состояние; постепенно американец осознает, что художник никогда не напишет картину, которая будет полностью его устраивать.
Неторопливый и ироничный фильм, снятый в блеклых цветах в стиле картин Джакометии, сам напоминает некий кинематографичный набросок. Оценка картины на сайте Rotten Tomatoes составила 6,7 баллов из 10. "Это похоже на артхаусный эскапизм, но оно того стоит", — отметил рецензент Бэн Кролл.
"Большая игра"
Главную роль женщины-хамелеона Молли Блум исполнила Джессика Честейн. Также в картине снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера. На Rotten Tomatoes картине поставили 7,2 балла из 10. "Подгоняемый интригующей историей и невероятной актерской игрой Честнейн и Эльбы (фильм) "Большая игра" стал достойным дебютом для писателя и режиссера Аарона Соркина", — отмечается на сайте.
"Все только начинается"
Рейтинг комедии на сайте Rotten Tomatoes составил ничтожные 2,4 балла из 10, отзывы критиков тоже оставляют желать лучшего. "Даже дуэт оскароносных актеров (Моргана Фримена и Томми Ли Джонса) не смог спасти этот ужасный фильм", — отмечает рецензент Линда Кук. Впрочем, ценителям актерской игры Фримена и Джонса фильм все-таки может понравиться.