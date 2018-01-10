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Культура

Кинопремьеры недели: режиссерский дебют Соркина и "Последний портрет"

16:3610.01.2018
(обновлено: 19:33 10.01.2018)
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. После новогодних каникул российский кинопрокат только начинает разгоняться: так, на первой неделе 2018 года зрители смогут оценить комедийную драму "Последний портрет" Стэнли Туччи о художнике Альберто Джакометти, режиссерский дебют оскароносного сценариста Аарона Соркина "Большая игра" о владельце частного казино в Лос-Анджелесе, а также боевик "Все только начинается" с Морганом Фрименом в главной роли.

© Olive Productions, Potboiler Productions, Riverstone Pictures, 2017Кадр из фильма "Последний портрет" (2017)
© Olive Productions, Potboiler Productions, Riverstone Pictures, 2017
Кадр из фильма "Последний портрет" (2017)

"Последний портрет"

Афиша фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Американец Стэнли Туччи известен широкому зрителю прежде всего как талантливый актер, но мало кто знает, что "Последний портрет" — уже шестая режиссерская работа в его фильмографии. Главным героем комедийной драмы становится один из крупнейших художников XX века Альберто Джакометти в исполнении оскароносного Джеффри Раша.

По сюжету, на одной из выставок живописец знакомится с американским критиком Джеймсом Лордом, роль которого досталась звезде нашумевшей мелодрамы "Зови меня своим именем" Арми Хаммеру, и заверяет приезжего гостя, что сумеет написать его идеальный портрет буквально за два дня. Неделю за неделей Лорду приходится меняется билеты домой, тратя на это целое состояние; постепенно американец осознает, что художник никогда не напишет картину, которая будет полностью его устраивать.

Неторопливый и ироничный фильм, снятый в блеклых цветах в стиле картин Джакометии, сам напоминает некий кинематографичный набросок. Оценка картины на сайте Rotten Tomatoes составила 6,7 баллов из 10. "Это похоже на артхаусный эскапизм, но оно того стоит", — отметил рецензент Бэн Кролл.

"Большая игра"

Актеры на съемках фильма Последний богатырь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Знаменитый сценарист, автор сериалов "Западное крыло", "Социальная сеть" и "Стив Джобс" Аарон Соркин решил выйти из тени режиссеров и самому поставить фильм. Свой дебют он посвятил реальной истории Молли Блум, которая, устав быть на вторых ролях, открыла собственное частное казино в Лос-Анджелесе, где играли кинозвезды, шейхи, миллиардеры.

Главную роль женщины-хамелеона Молли Блум исполнила Джессика Честейн. Также в картине снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера. На Rotten Tomatoes картине поставили 7,2 балла из 10. "Подгоняемый интригующей историей и невероятной актерской игрой Честнейн и Эльбы (фильм) "Большая игра" стал достойным дебютом для писателя и режиссера Аарона Соркина", — отмечается на сайте.

© STXfilms, 2017Кадр из фильма "Большая игра" (2017)
© STXfilms, 2017
Кадр из фильма "Большая игра" (2017)

"Все только начинается"

Зрители во время спектакля с закрытыми глазами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Главным героем комедийного боевика, режиссером которого выступил режиссер Рон Шелтон, становится некогда успешный адвокат Дюк в исполнении Моргана Фримена. Свою карьеру Дюк посвятил спасению опасных криминальных элементов из лап правосудия, после чего осел на роскошной вилле на острове Капри как участник программы по защите свидетелей. Бесконечный праздник прерывает появление бывшего агента ФБР Лео, которого сыграл Томми Ли Джонс: среди гостей элитного курорта он пускает слушок о связи Дюка с мафией. Конец яростной вражде двух стариков может положить только приезд той самой мафии, планирующей отомстить им обоим.

Рейтинг комедии на сайте Rotten Tomatoes составил ничтожные 2,4 балла из 10, отзывы критиков тоже оставляют желать лучшего. "Даже дуэт оскароносных актеров (Моргана Фримена и Томми Ли Джонса) не смог спасти этот ужасный фильм", — отмечает рецензент Линда Кук. Впрочем, ценителям актерской игры Фримена и Джонса фильм все-таки может понравиться.

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