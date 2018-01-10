Гафт назвал Державина прекрасным драматическим артистом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт отметил, что Михаил Державин мог украсить любую компанию, приносил радость в жизнь и был прекрасным драматическим артистом.

Народный артист России Михаил Державин скончался в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.

"Каждый день уходят из жизни чудесные замечательные люди. Тяжело говорить об этом, — сказал РИА Новости Гафт.

Он вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время, "у них никогда не было пошлости". "Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист.

"Миша был прекрасным драматическим артистом, сыгравшим замечательные роли на сцене Театра сатиры. Он снимался в кино, и режиссерам кино надо понимать, что снимать надо именно таких артистов как Державин, которых так любил народ, которых так ждал. Миша мог сыграть гораздо больше. Но и того, что он сделал в театре и кино, достаточно для того, чтобы мы его помнили. Нам будет очень не хватать Михаила Державина", — сказал Гафт.

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