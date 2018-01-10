Гафт назвал Державина прекрасным драматическим артистом

Народный артист России Михаил Державин скончался в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.
"Каждый день уходят из жизни чудесные замечательные люди. Тяжело говорить об этом, — сказал РИА Новости Гафт.
Он вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время, "у них никогда не было пошлости". "Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист.
"Миша был прекрасным драматическим артистом, сыгравшим замечательные роли на сцене Театра сатиры. Он снимался в кино, и режиссерам кино надо понимать, что снимать надо именно таких артистов как Державин, которых так любил народ, которых так ждал. Миша мог сыграть гораздо больше. Но и того, что он сделал в театре и кино, достаточно для того, чтобы мы его помнили. Нам будет очень не хватать Михаила Державина", — сказал Гафт.
Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
В 1989 году артист был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария. На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
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