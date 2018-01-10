Radiohead не подавала иск против Ланы Дель Рей за плагиат

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британская группа Radiohead не подавала иск на американскую певицу Лану Дель Рей за плагиат песни Creep, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на звукозаписывающую компанию.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing — I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 января 2018 г.

Ранее американская исполнительница подтвердила в Twitter информацию издания The Sun о том, что против нее был подан иск за плагиат песни. По ее словам, Radiohead хочет получить только 100% прибыли от выпуска песни, в то время как Дель Рей предложила 40%. Певица заявила о готовности к судебному разбирательству.

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"Как музыкальный издатель Radiohead я говорю, что это правда, что мы обсуждаем тему с представителями Ланы Дель Рей с августа прошлого года. Очевидно, что в куплетах Get Free использованы музыкальные элементы, присутствующие в куплетах Creep. Мы попросили признать это в пользу всех авторов песни Creep. Чтобы внести ясность, никакой иск не подавался, и Radiohead не говорили, что "они примут только 100% прибыли от выпуска Get Free", — заявил представитель звукозаписывающей компании Warner/Chappell.

Ранее издание The Sun сообщило, что группа обвиняет Лану Дель Рей в плагиате, так как ее песня Get Free схожа с их композицией Creep. По словам источника издания, группа намерена "или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений".

Песня британской группы вышла в 1992 году. Самих Radiohead обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, написанной в 1972 году.