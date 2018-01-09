Наступивший 2018 год станет Годом Горького в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новый 2018 год станет Годом Горького в МХТ им. Чехова, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

Весь год блоги МХТ им. Чехова будут публиковать выдержки из жизни и творчества Горького. А 28 марта, в день 150-летия писателя состоится премьера спектакля о Максиме Горьком.

"28 марта, в день рождения Максима Горького состоится премьера спектакля о писателе (режиссер Виктор Рыжаков), построенного на документах — письмах, статьях, высказываниях, мемуарах о фигуре писателя и мыслителя, судьба которого тесно переплетена с судьбой Московского Художественного театра. Работа уже начата", — сказано в сообщении.

Отмечено, что в прошлом сезоне в МХТ им. Чехова прошла горьковская лаборатория, после которой репертуар пополнился новым спектаклем — "Мальва".