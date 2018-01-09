Актера Михаила Кокшенова выписали из больницы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Актера Михаила Кокшенова, который был госпитализирован несколько месяцев назад, выписали из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала РИА Новости дочь артиста Алевтина Вокрош.
"Да, его выписали из больницы, он находится дома. Состояние удовлетворительное", — сказала Вокрош.
Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная".