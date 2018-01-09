The Weeknd прекратил сотрудничество с H&M из-за расистского скандала

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Канадский певец The Weeknd заявил, что прекращает сотрудничество с производителем одежды H&M, уличив компанию в расовой дискриминации.
Исполнитель опубликовал в Twitter фото из рекламы детской коллекции брэнда, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".
woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb— The Weeknd (@theweeknd) 8 января 2018 г.
"Проснувшись утром, пережил шок и смущение из-за этого фото. Я глубоко оскорблён и больше не буду работать с H&M", — подписал певец фотографию.
Ранее певец выпустил две коллекции в сотрудничестве с компанией. Последняя совместная коллекция поступила в продажу в сентябре прошлого года.