The Weeknd прекратил сотрудничество с H&M из-за расистского скандала

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Канадский певец The Weeknd заявил, что прекращает сотрудничество с производителем одежды H&M, уличив компанию в расовой дискриминации.

Исполнитель опубликовал в Twitter фото из рекламы детской коллекции брэнда, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8 января 2018 г.

"Проснувшись утром, пережил шок и смущение из-за этого фото. Я глубоко оскорблён и больше не буду работать с H&M", — подписал певец фотографию.

Компания уже принесла извинения и удалила скандальную толстовку и ее рекламу после волны критики в свой адрес. "Мы верим в разнообразие и инклюзивность во всем, что мы делаем, и мы пересмотрим нашу внутреннюю практику", — заявила компания изданию Time.

Ранее певец выпустил две коллекции в сотрудничестве с компанией. Последняя совместная коллекция поступила в продажу в сентябре прошлого года.