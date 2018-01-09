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Культура

Большой Египетский музей у пирамид Гизы скоро примет первых посетителей

10:1209.01.2018
(обновлено: 10:19 09.01.2018)
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© Фото : предоставлено министерством по делам памятников древности ЕгиптаСтроительство музея у пирамид Гизы в КаиреСтроительство музея у пирамид Гизы в Каире
© Фото : предоставлено министерством по делам памятников древности Египта

КАИР, 9 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Считанные недели отделяют Каир от возобновления регулярного авиасообщения с Москвой. В Египте надеются, что потенциальные туристы, которые полетят через столицу "страны пирамид" на курорты Красного моря, воспользуются прекрасной возможностью по пути увидеть Каир и его богатые достопримечательности.

Если 2017 год стал в Египте годом археологических открытий (египетские власти насчитали их более тридцати), то 2018-й, как ожидается, станет годом открытия новых археологических и туристических объектов, призванных сделать путешествие в Египет еще более увлекательным и желанным.

Музей у Великих пирамид Гизы

Министерство по делам памятников древности Египта подтвердило: в 2018 году для посетителей откроется первая очередь Большого египетского музея в Гизе, из окон которого можно будет увидеть во всей красе Великие египетские пирамиды.

Реставрированный пирамидион у подножия пирамиды Снофру в Дашуре
CC BY 3.0 / Ivrienen /
Археологи нашли золотую верхушку одной из последних пирамид Египта

"Египетские власти делают все возможное, чтобы завершить первый этап строительства музея и частично отрыть его уже в 2018 году в соответствии с поручением президента Абдель Фаттаха ас-Сиси", — сказал министр по делам древностей Халед аль-Аннани, выступая на итоговом заседании правительства в конце 2017 года.

Точная дата этого ожидаемого всеми события еще не определена, но один из сотрудников министерства сообщил РИА Новости, что это может произойти уже в мае, на праздничной церемонии открытия ожидается участие первых лиц разных государств.

Проектировщики и строители уверяют, что знаменитые пирамиды Гизы из музея можно будет увидеть как на ладони, а само здание окружат живописные просторные парки, которые укроют посетителей от египетского горячего солнца.

Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission
Ученые обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату‍

О необходимости строительства нового просторного музея в Египте говорят не первое десятилетие. Историческое здание Каирского музея на площади Тахрир просто не способно вместить значительную часть египетских артефактов, многие из которых продолжают пылиться в запасниках.

Строительство музея началось в 2005 году, но его открытие неоднократно откладывалось из-за недостаточного финансирования и политических пертурбаций в стране.

© Фото : предоставлено министерством по делам памятников древности ЕгиптаСтроительство музея у пирамид Гизы в Каире
© Фото : предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Строительство музея у пирамид Гизы в Каире

Почти все готово

Голова статуи Анхнеспепи II, одной из последних цариц Древнего Царства Египта
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt
Археологи нашли в Египте деревянную статую возрастом в 4 тысячи лет

Как рассказал РИА Новости источник в министерстве по делам памятников древности Египта, готовность проекта на настоящий момент составляет порядка 70%. Уже полностью завершены работы по строительству железобетонной конструкции здания, большая часть работ по внутренней отделке, а также организация прилегающей к музею территории. В музей уже доставлено более 42 тысяч экспонатов. Всего же в постоянной экспозиции планируют разместить порядка ста тысяч предметов, которые будут выставлены в пятнадцати залах.

Уже построены и функционируют запасники и реставрационные центры, куда свозятся артефакты со всей страны. В Большом египетском музее будут представлены экспонаты из истории Египта с самых древних времен и до греко-римского периода.

© Предоставлено министерством по делам памятников древности ЕгиптаПроект музея у пирамид Гизы в Каире
© Предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Проект музея у пирамид Гизы в Каире

Переезд сокровищ Тутанхамона

Гробница Тутанхамона в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Археологи нашли в Египте 12 новых гробниц времен Хатшепсут и Нефертити

Некоторые памятники перевезут из Каирского музея на площади Тахрир. В частности, в новом здании компактно разместят все сокровища из гробницы Тутанхамона, а это порядка пяти тысяч предметов. При этом зал, где выставят знаменитые сокровища, будет в семь раз больше по площади, чем нынешний зал по той же теме в старом музее в центре Каира.

Также в отдельный зал поместят экспонаты, относящиеся к периоду правления одного из самых известных фараонов Древнего Египта — Рамзеса Второго. Примечательно, что именно его 11-метровая статуя будет встречать посетителей музейного комплекса прямо у входа.

© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Гробница Тутанхамона в Египте

Новые гробницы и верблюды без обмана

Планируется, что ежедневно Большой египетский музей будет принимать порядка 15 тысяч туристов.

Пирамиды Гизы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Египте впервые открыли для посещения гробницы строителей пирамид Гизы

Район, в котором расположены пирамиды Гизы, также ждут серьезные изменения. В частности, идет перепланировка подъездов к памятникам таким образом, чтобы избежать скопления автомобилей и автобусов с туристами. Кроме того, при входе на территорию этого археологического комплекса установят павильон, где будут демонстрировать короткие фильмы о пирамидах и истории Древнего Египта. На территории появятся и информационные палатки, где туристы смогут получить всю необходимую информацию.

Власти также обещают открыть для посещения обнаруженные в районе комплекса Гизы новые гробницы и захоронения древних египтян, в частности, погребения строителей пирамид.

Решено также ввести единый тариф для катания туристов по пустыне в районе пирамид на верблюдах и в каретах, чтобы избежать мошенничества.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПирамиды Гизы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пирамиды Гизы
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