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Культура

В преддверии "Оскара": "Золотой глобус" назвал лучшие киноработы 2017 года

Сюжет:
Премия "Золотой глобус" - 2018 (20)
11:1308.01.2018
(обновлено: 11:36 08.01.2018)
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© REUTERS / Mario AnzuoniЗвезды в черных нарядах в поддержку жертв насилия на вручении премии Золотой глобус, 08.01.2018Звезды в черных нарядах в поддержку жертв насилия на вручении премии Золотой глобус, 08.01.2018
© REUTERS / Mario Anzuoni

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевала главную награду премии ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) "Золотой глобус", а 75-я церемония вручения ежегодной премии стала протестом против неравенства полов и сексуальных домогательств в Голливуде и за его пределами.

Флирт в офисе
© Depositphotos / andreyuu
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Главным лозунгом прошедшей церемонии стало название официально стартовавшего в начале февраля движения Time Up ("Время вышло"), объединившего более 300 представительниц индустрии кино и телевидения. Одной из первых инициатив движения стал призыв к гостям "Золотого глобуса" прийти на красную ковровую дорожку в черном в знак солидарности с пострадавшими от насилия и неравноправия женщин. Поддержавшие инициативу мужчины-гости премии поместили на лацканы пиджаков значки с названием движения.

О том, что мужчины были на первой после ряда громких разоблачений большой голливудской вечеринке в явном меньшинстве, свидетельствовал не только цвет нарядов, но и слова, которыми ведущий Сет Мейерс открыл церемонию. "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!" — обратился он к гостям. Такой старт продолжили и регулярные "уколы" в адрес номинированных актеров и режиссеров с намеками о том, что их доходы на порядок превышают заработки их соратниц по киноцеху.

Неповторение успеха

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года
Главным разочарованием вечера для российской киноиндустрии стал проигрыш картины "Нелюбовь" Андрея Звягинцева в категории "лучший фильм на иностранном языке". Победу в этой категории одержала немецкая лента режиссера Фатиха Акина In the Fade ("На пределе"). Картина, наряду с российской лентой, ранее вошла в шорт-лист из девяти претендующих на премию киноакадемии США "Оскар" картин в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Номинанты на "Оскар" будут названы позднее в январе. Немецкая лента ранее участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Мировая премьера семейной драмы "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

Победителей не судят

Фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Назван лучший драматический фильм по версии "Золотого глобуса"
Триумфатором вечера стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая завоевала победу не только в категории лучшая драма, но принесла победу исполнительнице главной роли Фрэнсис Макдорманд, Сэму Рокуэллу за роль второго плана, а также Мартину Макдонаху за сценарий.

Режиссерская награда досталась, однако, не ему, а создателю "Формы воды" мексиканскому режиссеру Гильермо дель Торо. Примечательно, что в число номинантов в режиссерской категории не попала автор победившего в комедийной категории фильма "Леди Берд" Грета Гервиг. Ее картина не только стала лучшей комедией года по версии "Золотого глобуса", но также принесла победу Сирше Ронан за исполнение главной роли в комедии.

Номинированная в семи категориях "Форма воды" получила, в свою очередь, лишь два "Золотых глобуса" — за музыку (Александр Депла) и режиссуру.

Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
Критики назвали самые недооцененные фильмы года
К разочарованию многих киноманов, но вполне предсказуемо без награды осталась одна из самых громких картин прошлого года "Прочь", триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке. Номинированный на награду в категории "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" Дэниэл Калуя уступил награду Джеймсу Франко ("Горе-творец").

Лучшим драматическим актером ассоциация иностранных журналистов назвала британского актера Гари Олдмана. Несмотря на то, что он ранее не раз упрекал организаторов в их далекости от искусства и не надеялся когда-либо получить их награду, премия ему была присуждена с первой попытки. Ветеран театра и кино получил премию за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".

Другая историческая лента "Секретное досье", собравшая таких мэтров, как Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Мерил Стрип, номинированная в шести категориях, в том числе за актерские работы, режиссуру и сценарий, осталась без единой награды.

Лучшие на телеэкране

Девушка и молодой человек смотрят телевизор
© Fotolia / Serg Zastavkin
Названы лучшие сериалы года
"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, 11 из них — за достижения на телеэкране. Лучшим драматическим сериалом иностранная пресса Голливуда посчитала "Рассказ служанки", наградив "Глобусом" также и исполнительницу главной роли Элизабет Мосс. Завоевавший награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале Стерлинг Браун стал первым афроамериканцем, победившим в этой категории.

Лучшим комедийным сериалом стал "Удивительная Миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рейчел Броснахэн получила награду за лучшую комедийную роль на телеэкране.

Победу в категории "лучший минисериал" завоевала "Большая маленькая ложь", а награду за актерские работы в ней получили Николь Кидман и Александр Скарсгорд.

Лучшим мультфильмом ушедшего года организаторы назвали ленту о традициях "Тайну Коко".

Новому дню быть

Фрэнсис Макдорманд на вручении Золотого глобуса за главную женскую роль. 08.01.18
© REUTERS
Фрэнсис Макдорманд получила "Золотой глобус" за главную женскую роль
"Звездой" церемонии, которая произнесла главную программную речь вечера, ожидаемо стала телеведущая, актриса и предприниматель Опра Уинфри. Легенда американского телевидения получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Ведущую гости церемонии приветствовали стоя и несколько раз прерывали ее речь овацией.

Приняв награду, Уинфри напомнила, что стала первой женщиной афроамериканкой, удостоенной ее, а затем перешла к проблеме гендерного неравноправия. "Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — сказала Уинфри, выразив надежду, что с трансформацией общества женщины больше не будут испытывать домогательств и молчать об этом.

Она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Дядя Вова
Отечественная чепу-шила не получила награду от хозяев, с чем Андрея Звягинцева от всего сердца поздравляю!
P.S. И как только такова земля русская носит... - "нелюбовь", однозначно.
12:16
08.01.2018
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