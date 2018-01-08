В преддверии "Оскара": "Золотой глобус" назвал лучшие киноработы 2017 года

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевала главную награду премии ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) "Золотой глобус", а 75-я церемония вручения ежегодной премии стала протестом против неравенства полов и сексуальных домогательств в Голливуде и за его пределами.
О том, что мужчины были на первой после ряда громких разоблачений большой голливудской вечеринке в явном меньшинстве, свидетельствовал не только цвет нарядов, но и слова, которыми ведущий Сет Мейерс открыл церемонию. "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!" — обратился он к гостям. Такой старт продолжили и регулярные "уколы" в адрес номинированных актеров и режиссеров с намеками о том, что их доходы на порядок превышают заработки их соратниц по киноцеху.
Неповторение успеха
Мировая премьера семейной драмы "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.
Победителей не судят
Режиссерская награда досталась, однако, не ему, а создателю "Формы воды" мексиканскому режиссеру Гильермо дель Торо. Примечательно, что в число номинантов в режиссерской категории не попала автор победившего в комедийной категории фильма "Леди Берд" Грета Гервиг. Ее картина не только стала лучшей комедией года по версии "Золотого глобуса", но также принесла победу Сирше Ронан за исполнение главной роли в комедии.
Номинированная в семи категориях "Форма воды" получила, в свою очередь, лишь два "Золотых глобуса" — за музыку (Александр Депла) и режиссуру.
Лучшим драматическим актером ассоциация иностранных журналистов назвала британского актера Гари Олдмана. Несмотря на то, что он ранее не раз упрекал организаторов в их далекости от искусства и не надеялся когда-либо получить их награду, премия ему была присуждена с первой попытки. Ветеран театра и кино получил премию за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
Другая историческая лента "Секретное досье", собравшая таких мэтров, как Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Мерил Стрип, номинированная в шести категориях, в том числе за актерские работы, режиссуру и сценарий, осталась без единой награды.
Лучшие на телеэкране
Лучшим комедийным сериалом стал "Удивительная Миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рейчел Броснахэн получила награду за лучшую комедийную роль на телеэкране.
Победу в категории "лучший минисериал" завоевала "Большая маленькая ложь", а награду за актерские работы в ней получили Николь Кидман и Александр Скарсгорд.
Лучшим мультфильмом ушедшего года организаторы назвали ленту о традициях "Тайну Коко".
Новому дню быть
Приняв награду, Уинфри напомнила, что стала первой женщиной афроамериканкой, удостоенной ее, а затем перешла к проблеме гендерного неравноправия. "Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — сказала Уинфри, выразив надежду, что с трансформацией общества женщины больше не будут испытывать домогательств и молчать об этом.
Она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".