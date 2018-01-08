"Тайна Коко" стал лучшим мультфильмом по версии "Золотого глобуса"

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. "Тайна Коко" стал лучшим полнометражным мультипликационным фильмом по версии "Золотого глобуса", 75-ю церемонию вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды в прямом эфире транслирует телеканал NBC.

В категории за лучший анимационный фильм были также представлены "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.