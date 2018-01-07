Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Британская группа Radiohead обвиняет певицу Лану Дель Рей в плагиате, американская исполнительница заявила о готовности к судебному разбирательству.
Ранее издание The Sun сообщило, что группа обвиняет Лану Дель Рей в плагиате, так как ее песня Get Free схожа с их композицией Creep. По словам источника издания, группа намерена "или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений".
Песня британской группы вышла в 1992 году. Самих Radiohead обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, написанной в 1972 году.