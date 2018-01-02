Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа Юрия Григоровича, телеграмма размещена на сайте Кремля во вторник.

"Уважаемый Юрий Николаевич! Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа – уникальна", — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Григоровичу здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

Юрий Григорович — советский и российский хореограф и балетмейстер. Родился 2 января 1927 года в Ленинграде, учился в Ленинградском хореографическом училище (сейчас Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). В 1946 году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр), где в 1961-1964 годах был балетмейстером. В 1964 году стал главным балетмейстером московского Большого театра и занимал этот пост более тридцати лет.