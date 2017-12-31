Умер актер Александр Шаврин

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщили в Театре имени Владимира Маяковского, где играл актер.

Дата прощания и похорон будет объявлена позже. Причина смерти не называется, однако известно, что у Шаврина было диагностировано онкологическое заболевание.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу театра имени Маяковского. Известен по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году получил звание заслуженного артиста России.

Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой, однако брак распался в начале 2017 года.