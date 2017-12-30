Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Победителем шестого сезона популярного музыкального шоу "Голос" на российском Первом канале стал Селим Алахяров, об этом объявили в прямом эфире телеканала.

В финал шоу вышли Ладислав Бубнар (Чехия), Селим Алахяров (Махачкала), Тимофей Копылов (Владимир) и китаянка Ян Гэ. Победителя проекта определили телезрители, голосуя в прямом эфире в пятницу.

Наставниками участников в этом сезоне стали Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вручил победителю статуэтку. Также Алахяров получил в подарок автомобиль Ford Focus и 1 миллион рублей.

"Этот сезон проекта "Голос" как, может быть, никакой другой по международному составу участников доказал еще раз, что музыка стирает границы, делает нас лучше, чище и добрее", — сказал Аксюта.

Он также сообщил, что все средства, собранные от полученных звонков телезрителей, "идут в благотворительный фонд".