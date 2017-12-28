Владимира Шаинского могут похоронить после 12 января

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Композитора Владимира Шаинского, который скончался в США на 93-м году жизни, могут похоронить в России после 12 января, сообщил в четверг заместитель главы Минкультуры Александр Журавский.

Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния.

"Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее", — приводит слова Журавского пресс-служба министерства культуры.

Народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.