Объявлены номинанты российской кинопремии "Золотой орел"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Объявлен шорт-лист кинематографической премии "Золотой Орел" в номинации "Лучший фильм", сообщила в четверг исполнительная дирекция Киноакадемии России.
Лучшими фильмами 2017 года могут стать картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко.
Звягинцев, Тодоровский и Хлебников также претендуют на звание "Лучшего режиссера".
В номинации "Лучшая актриса в кино" представлены Алиса Фрейндлих ("Большой), Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия").
За лучшую мужскую роль в кино на "Золотого орла" выдвинуты Александр Яценко ("Аритмия"), Евгений Миронов ("Время первых"), Владимир Вдовиченков ("Салют 7").