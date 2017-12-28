Объявлены номинанты российской кинопремии "Золотой орел"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Объявлен шорт-лист кинематографической премии "Золотой Орел" в номинации "Лучший фильм", сообщила в четверг исполнительная дирекция Киноакадемии России.

Лучшими фильмами 2017 года могут стать картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко.

Звягинцев, Тодоровский и Хлебников также претендуют на звание "Лучшего режиссера".

В номинации "Лучшая актриса в кино" представлены Алиса Фрейндлих ("Большой), Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия").

За лучшую мужскую роль в кино на "Золотого орла" выдвинуты Александр Яценко ("Аритмия"), Евгений Миронов ("Время первых"), Владимир Вдовиченков ("Салют 7").

На соискание премии за 2017 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2016 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года.