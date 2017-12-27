Создатели "Смешариков" планируют выпустить новый сезон мультсериала

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Создатели "Смешариков" объявили голосование для поклонников мультфильма: по его итогам будет принято решение о том, в каком формате выйдет новый сезон сериала, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".

"Создатели культового для современной российской анимации проекта "Смешарики" работают над продолжением сериала. По многочисленным просьбам поклонников круглых персонажей, ГК "Рики" планирует осуществить выпуск не просто нескольких серий, но полноценного нового сезона проекта", — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании уточнили, что зрители сами смогут решить, в каком формате — 2D или 3D — выйдет новый сезон мультсериала: онлайн-голосование продолжится до конца новогодних каникул, а результаты объявят 1 июня 2018 года.

Анимационный сериал "Смешарики" выходит на экраны уже 15 лет. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Нюши, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира. Также на сегодняшний день существует два полнометражных фильм — "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе".