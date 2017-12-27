Создатели "Смешариков" планируют выпустить новый сезон мультсериала

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Создатели "Смешариков" объявили голосование для поклонников мультфильма: по его итогам будет принято решение о том, в каком формате выйдет новый сезон сериала, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".
В компании уточнили, что зрители сами смогут решить, в каком формате — 2D или 3D — выйдет новый сезон мультсериала: онлайн-голосование продолжится до конца новогодних каникул, а результаты объявят 1 июня 2018 года.
Анимационный сериал "Смешарики" выходит на экраны уже 15 лет. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Нюши, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира. Также на сегодняшний день существует два полнометражных фильм — "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе".