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Культура

Ушел из жизни композитор Владимир Шаинский

Сюжет:
Умер Владимир Шаинский (9)
20:5126.12.2017
(обновлено: 21:43 26.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКомпозитор Владимир Шаинский. Архивное фотоКомпозитор Владимир Шаинский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Эту информацию РИА Новости подтвердил его сын Вячеслав.
О причинах смерти композитора не сообщается. Информации о дате похорон к настоящему моменту также нет.

Композитор Владимир Шаинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Игорь Грибков: Владимир Шаинский – светоч русской детской музыки

Глава комиссии по культуре МГД Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что память Шаинского могут увековечить в Москве.

"Я думаю, что наверняка такая инициатива будет от друзей, возможно, родственников, творческих людей, которые рука об руку шли с Шаинским по жизни. Уверен, что почитатели его творчества наверняка это тоже поддержат", — сказал он, добавив, что такое предложение обязательно рассмотрят.

Огромная утрата

В "Союзмультфильме" кончину композитора назвали огромной утратой.

"Владимир Яковлевич сочинял музыку для мультфильмов более 20 лет, и без его музыки невозможно представить себе всеми любимые мультфильмы: "Чебурашка", "Шапокляк", "38 попугаев" и многие другие", — говорится в сообщении пресс-службы.

Композитор Владимир Шаинский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Биография Владимира Шаинского

Композитор Максим Дунаевский также прокомментировал новость о смерти Шаинского. По его словам, он был необыкновенно светлым человеком, в песнях и музыке которого чувствуется абсолютные счастье и радость, которые он щедро дарил слушателям.

"Печальное известие, но печаль какая-то светлая, Шаинский был необыкновенно светлым и позитивным человеком во всех случаях жизни, и этот позитив он нес людям", — сказал Дунаевский.

Композитор отметил, что Шаинский прожил "огромную, насыщенную и очень щедрую жизнь, даря людям радость".

"Унеся в могилу свое бренное тело, весь позитив он оставил здесь, на земле, нам", — сказал Дунаевский.

© РИА Новости / С. ЖабинПерейти в фотобанкКомпозитор Владимир Шаинский
© РИА Новости / С. Жабин
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Композитор Владимир Шаинский

Биография Шаинского

Шаинский родился в Киеве. Он учился сначала в Ташкентской консерватории, а потом в Московской и Бакинской.

Композитор Владимир Шаинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный любимец Владимир Шаинский

До 2000 года композитор жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а потом в США, где получил вид на жительство. У него трое детей — два сына и дочь.

Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. Однако больше всего он известен как автор детских песен.

Ему принадлежат знакомые всем с детства мелодии из мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, крошку Енота, про остров Чунга-Чанга и мамонтенка, который ищет маму.

Он также сыграл в нескольких фильмах: "8 1/2 долларов", "ДМБ", "Кышкин дом". Удостоен многочисленных государственных премий.

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