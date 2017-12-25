СМИ: певица Lorde отменила концерт в Израиле

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Продюсерская компания Naranjah сообщила, что новозеландская певица Lorde отменила концерт в Тель-Авиве, запланированный на июнь, сообщает газета Йедиот Ахронот.

Ранее двукратная обладательница Grammy, новозеландская певица Lorde заявила, что может отменить концерт в Тель-Авиве в ответ на призыв поклонников, попросивших ее сохранить нейтралитет в дипломатическом споре вокруг статуса Иерусалима.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что запланированное на июнь выступление Lorde в Израиле отменено", — приводит газета заявление компании. Отмечается, что деньги за билеты будут возвращены в течение 14 рабочих дней.

Ранее аналогичные призывы отменить концерт в Тель-Авиве были направлены британской группе Radiohead. Несмотря на них, группа все же выступила в Израиле в июле.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили 9, еще 35 воздержались.