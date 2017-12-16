Золотая эмиратская бурка, или Секреты женских масок в ОАЭ

ДУБАЙ, 16 дек – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты — это не только атрибуты молодого современного государства: небоскребы, летающие такси, передовые технологии, но и давние традиции, свойственные только этому региону. Одна из таких традиций — ношение женщинами своеобразных масок для лица, которые называются бурками ("бурга" в местном диалекте арабского языка).

В отличие от более известной сейчас в мире афганской бурки — паранджи, закрывающей женщину с головы до ног, традиционная эмиратская бурка не имеет отношения к религии, а является частью культурного наследия. Эмиратская "бурка" — это по сути маска, которая лишь частично прикрывает лоб женщины и ее верхнюю губу.

Золотая маска

Эмиратка Хиса умм Джасем, которая не выходит из дома без маски-бурки, не стремилась в молодости отпугивать этим аксессуаром женихов. "Когда я отметила помолвку, то стала носить бурку, не потому, что кто-то сказал мне так делать — для меня было совершенно естественно прикрывать ею лицо, как делали это моя мама и бабушка, я видела в бурке символ женственности", — рассказала она. Умм Джасем хранит секреты изготовления традиционных бурок и время от времени продолжает делать их на заказ, несмотря на то что спрос на бурки резко упал в последние годы.

Если смотреть на бурку издалека, кажется, будто она изготовлена из золота или другого металла. Однако ношение металлического предмета на лице в жару грозило бы бедуинским женщинам ожогами, поэтому на самом деле бурки делаются из льняной ткани, экспортируемой из Индии. Ткань окрашивается в синий (чернильный) или фиолетовый цвет, а затем натирается жестяными крышками или дном кофейника для получения металлического блеска. В прошлом женщины использовали для этой цели перламутровые раковины.

"Раньше я делала бурки вручную, сейчас шью на машинке, так выглядит аккуратнее, хотя пожилые клиентки предпочитают именно сшитые вручную", — объясняет мастерица. По ее словам, в наше время на рынке можно найти множество подходящих тканей, чтобы скроить бурку, в том числе нужного темно-синего цвета.

Палочка, соединяющая верхнюю и нижнюю часть бурки, называется по-арабски "сейф" (меч). Умм Джасем в качестве "меча" использует палочки для мороженого. Изнутри она обклеивает "бурки" скотчем, чтобы материя не прилипала к лицу и не красила его. Однако в те дни, когда не было средств для макияжа, считалось, что оставляемый на лице женщины из-за жары и влажности сине-фиолетовый след от бурки, который называли "эффектом заката", делает его более красивым.

Натирать бурки мастерица привыкла крышками от жестяных коробок, в которых известные мировые производители продают печенье. "От этого бурки и женщины еще и сладко пахнут", — смеется она. Раньше ее клиентки предпочитали бурки золотого или красного цветов, сейчас в основном она делает их черными или серебряными.

История маски-бурки на Аравийском полуострове

Почти не существует письменных свидетельств, рассказывающих об истории возникновения традиционной бурки в регионе Персидского залива. Специалист по культуре ОАЭ Али ас-Салюм предполагает, что это связано с немногочисленностью контактов английских путешественников, которые в основном являлись авторами письменных работ о регионе, с местными женщинами. Отдельные исследователи считают, что маски-бурки в ОАЭ и других странах Персидского залива пришли из Йемена, султаната Омана или даже мусульманской Индии. Происхождение слова "бурка" тоже до конца неизвестно, считается, что оно образовалось от персидского слова рurda/parda, означающего "занавес" или "вуаль".

Эмиратский исследователь поделился легендами, почему женщины в Заливе стали носить такие маски. Согласно одной из них, когда в древности одно племя готовилось сражаться против другого, его глава из-за нехватки мужчин приказал женщинам надеть маски и сесть на коней. Противники из другого племени испугались многочисленности войска и не стали вступать в бой, после чего слава о бурке как о символе, приносящем удачу, распространилась по всему Заливу, и этот элемент одежды завоевал популярность у женщин. Считается, что по форме бурка напоминает черты почитаемого на Аравийском полуострове сокола, который является символом гордости, силы и мудрости.

Какими бывают традиционные бурки

Также существует легенда, будто таким образом девушки пытались отпугнуть мужчин, которых выбирали им в женихи родители, если те не приходились им по вкусу. Кроме того, бурку считали эффективным средством от сглаза или любовных чар. Однако эмиратский исследователь больше склонен к прагматичной версии распространения таких масок: в жарком и суровом климате Персидского залива бурка защищала лицо женщины от палящего солнца, песка и пыли. Женщины, как правило, начинали закрывать лицо масками после помолвки или замужества.

В XVIII веке бурка закрывала почти все женское лицо. Однако со временем ее внешний вид значительно изменился. По словам умм Джасем, дизайн бурки отличается как в разных эмиратах ОАЭ, так и по странам Персидского залива. Она пояснила, что дубайский дизайн, который также используют женщины в столичном эмирате Абу-Даби, так называемый "разрез Заабиль", представляет собой в верхней части тонкую полоску и широкий закругленный низ. В Аль-Айне предпочитают носить бурки с узким верхом и низом.

"Эти бурки смешные, напоминают мужские усы, женщины не очень их любят", — добавляет она. В эмирате Шардже на северо-востоке страны бурка похожа на дубайскую, но верхняя часть маски выступает вперед.

В других странах Персидского залива, например, в Бахрейне и Катаре бурки квадратные, там не обрезают и не закругляют концы под прорезями для глаз, как делают в Эмиратах. В соседнем с ОАЭ султанате Омане и граничащем с ним эмирате Фуджейра бурка больше по размеру и шире в верхней части, чем дубайская, ее конец выступает за пределы лба.

"Эти бурки очень странные на вид, кажется, будто их перевернули вверх ногами", — отмечает мастерица. А вот в Саудовской Аравии, по ее словам, традиционных для других аравийских монархий бурок не носят совсем, там популярен никаб — черная вуаль, оставляющая открытой только глаза. "Этот никаб и к нам перешел, теперь молодые, если хотят закрыть лицо, надевают его, а не бурку", — добавила собеседница агентства.

От повседневной носки до одежды по праздникам

Как рассказала журналистам устроительница выставки в музее национального наследия Шарджи под названием "Эмиратская бурка: интимный объект" эмиратская художница Керима аль-Шумели, бурка была частью повседневной одежды эмиратских женщин до конца 1960-х — начала 1970-х годов. Однако изменения, которые произошли в эмиратском обществе с того времени, как в стране начали активно добывать нефть, повышение уровня жизни, привели к отказу женщин от ношения масок в повседневной жизни. Теперь этот элемент одежды в основном можно увидеть на женщинах старшего поколения, молодые же используют традиционную бурку только по особым случаям, к примеру, на официальных праздниках.

Заметное падение спроса на бурки подтверждает и умм Джасем, которой в прежние времена приходилось делать по десять бурок в день. За каждую бурку ей платили от 10 до 20 дирхамов ОАЭ (3-6 долларов), а теперь она предлагает их в качестве бесплатного дополнительного аксессуара к продаваемым ею мусульманским платьям — абайям и тавбам.

"В былые времена некоторые женщины имели в своем гардеробе бурки на каждый день, другие предпочитали менять их каждую неделю, теперь молодые неохотно носят бурки, наверное, неудобно им. Те, кто не хотят прикрывать лицо, совсем его не закрывают, тем же, кому важно не показывать лицо посторонним, используют никаб, в нем только глаза видны, поэтому клиенток стало очень мало", — посетовала она.

Однако женская маска-бурка остается таким же национальным символом Эмиратов и всего Аравийского полуострова, как и традиционный кофе, охота с соколами и верблюжьи бега.