В театре "ШДИ" пройдет российская премьера спектакля "Сюзанна"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) в пятницу и субботу представит российскую премьеру спектакля "Сюзанна" по одноименной пьесе культового норвежского драматурга Юна Фоссе в постановке режиссера Александра Огарева, в главной роли — народная артистка России Евгения Симонова.
Выбор пьесы "Сюзанна", по словам режиссера, был обусловлен тем, что он давно хотел поработать еще раз с актрисой Евгенией Симоновой. Такой опыт у него уже был – в спектакле "Месяц в деревне" в театре имени Маяковского.
Главная героиня пьесы Сюзанна — жена всемирно известного драматурга Генрика Ибсена, которая после его смерти восемь лет не выходила из дома и продолжала ждать мужа, разговаривать с ним, с его врагами, с любовницами. "Поразительная история, поразительная женщина, монологи которой дают нам понять масштаб личности Ибсена, настоящего гения, невероятного мужчины, который в 65 лет покорял сердца девушек. Узнать о том, как мучительно рождались его произведения, насколько это была сложная фигура, какой это был замкнутый человек", — подчеркнул Огарев.
Конец года режиссер завершает премьерой по пьесе норвежского драматурга, а в январе отправляется в Хорватию, где будет ставить в Национальном театре знаменитую чеховскую пьесу "Вишневый сад". Премьера намечена на март, сообщил режиссер РИА Новости.