В Москве открывается фестиваль в честь 85-летия композитора Родиона Щедрина

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Московская государственная филармония подготовила фестиваль из четырех концертов к юбилею классика русской и мировой музыки, композитора Родиона Щедрина, которому 16 декабря исполнится 85 лет, концерты пройдут 15, 16, 21 и 22 декабря.
"Для меня большая радость и честь, что такой фестиваль пройдет на земле московской, где я родился. Что мой юбилей замечен и отмечается так масштабно и широко. И хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации фестиваля и всем его участникам, а также особая благодарность Валерию Гергиеву и Михаилу Плетневу, которые принимают в этом фестивале активное участие", — сказал Щедрин на пресс-конференции накануне начала фестиваля.
Одного из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов нашего времени будут чествовать выдающиеся музыканты. Так, в рамках концертов с 16 декабря – дня рождения композитора, а также 21 и 22 декабря трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра во главе с Гергиевым. В программу концертов юбилейного фестиваля вошли произведения Щедрина "Кармен-сюита", "Озорные частушки", Концерт №1 для оркестра, фрагменты из оперы "Рождественская сказка", Симфонический диптих по мотивам оперы "Очарованный странник" и многие другие. В фестивале примут участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, Ансамбль Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
"Я хотел бы сказать два слова про концерт, который состоится 15 декабря. Это первый концерт фестиваля, и его идея, которую я сразу одобрил, принадлежит Михаилу Васильевичу Плетневу. Он хотел, чтобы это был концерт из тех, которые проводило Русское музыкальное общество времен Рубинштейна и Чайковского. Концерты, когда симфоническая музыка перемежалась с камерной. В этом концерте мы будем играть с Плетневым в четыре руки, и вчера мы уже репетировали, и я получил от этого огромное удовольствие", — рассказал композитор.