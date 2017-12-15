В Москве открывается фестиваль в честь 85-летия композитора Родиона Щедрина

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Московская государственная филармония подготовила фестиваль из четырех концертов к юбилею классика русской и мировой музыки, композитора Родиона Щедрина, которому 16 декабря исполнится 85 лет, концерты пройдут 15, 16, 21 и 22 декабря.

В пятницу фестиваль в Концертном зале имени Чайковского фестиваль откроет Российский национальный оркестр во главе с художественным руководителем и главным дирижером Михаилом Плетневым. Маэстро в этот вечер выступит как дирижер и пианист. В концерте примет участие Камерный хор Московской консерватории, в программе музыка Щедрина. Родион Щедрин — представитель плеяды российских шестидесятников с особым стилем. Композитор развил в своем творчестве русскую тематику: оперы и балеты созданы почти исключительно по мотивам произведений русских классиков: Гоголя, Чехова, Лескова, Толстого, Набокова.

"Для меня большая радость и честь, что такой фестиваль пройдет на земле московской, где я родился. Что мой юбилей замечен и отмечается так масштабно и широко. И хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации фестиваля и всем его участникам, а также особая благодарность Валерию Гергиеву и Михаилу Плетневу, которые принимают в этом фестивале активное участие", — сказал Щедрин на пресс-конференции накануне начала фестиваля.

Одного из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов нашего времени будут чествовать выдающиеся музыканты. Так, в рамках концертов с 16 декабря – дня рождения композитора, а также 21 и 22 декабря трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра во главе с Гергиевым. В программу концертов юбилейного фестиваля вошли произведения Щедрина "Кармен-сюита", "Озорные частушки", Концерт №1 для оркестра, фрагменты из оперы "Рождественская сказка", Симфонический диптих по мотивам оперы "Очарованный странник" и многие другие. В фестивале примут участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, Ансамбль Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

С Мариинским театром Щедрина связывает многолетняя творческая дружба. На сцене Мариинки поставлено большинство оперных произведений композитора, три из пяти балетов, исполняются концертные произведения. Специально к открытию Новой сцены (Мариинского-2) Щедрин написал оперу "Левша", а в декабре 2015 года состоялась премьера оперы "Рождественская сказка" (оба сочинения посвящены Гергиеву и Мариинскому театру). По словам композитора, пройдут концерты и в Мюнхене. Также Московская консерватория, в которой учился Щедрин, организовала фестиваль, который проходит по всей стране.

"Я хотел бы сказать два слова про концерт, который состоится 15 декабря. Это первый концерт фестиваля, и его идея, которую я сразу одобрил, принадлежит Михаилу Васильевичу Плетневу. Он хотел, чтобы это был концерт из тех, которые проводило Русское музыкальное общество времен Рубинштейна и Чайковского. Концерты, когда симфоническая музыка перемежалась с камерной. В этом концерте мы будем играть с Плетневым в четыре руки, и вчера мы уже репетировали, и я получил от этого огромное удовольствие", — рассказал композитор.