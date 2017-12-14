"Кинотавр" пройдет в Сочи с 3 по 10 июня

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в следующем году с 3 по 10 июня в Сочи, сообщают в четверг организаторы фестиваля.

"Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль традиционно пройдет в Сочи с 3 по 10 июня 2018 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", — говорится в сообщении.

"Кинотавр" в этом году проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавлял Евгений Миронов, всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов. Помимо основного конкурса, на фестивале прошли показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

На площади в центре Сочи показали другие картины, созданные при поддержке Минкультуры России, среди них — "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых" и "Дуэлянт".