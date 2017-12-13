Фестиваль в честь юбилея Щедрина пройдет в Московской филармонии

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. К юбилею классика русской и мировой музыки композитора Родина Щедрина, которому 16 декабря исполнится 85 лет, Московская государственная филармония подготовила фестиваль из четырех концертов – 15, 16, 21 и 22 декабря.

"Для меня большая радость и честь, что такой фестиваль пройдет на земле московской, где я родился. Что мой юбилей замечен и отмечается так масштабно и широко. И хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации фестиваля и всем его участникам, а также особая благодарность Валерию Гергиеву и Михаилу Плетневу, которые принимают в этом фестивале активное участие", — сказал Щедрин на пресс-конференции в среду.

Игра в четыре руки

Откроет фестиваль 15 декабря в Концертном зале им. Чайковского Российский национальный оркестр во главе со своим художественным руководителем и главным дирижером Михаилом Плетневым. Маэстро в этот вечер выступит как дирижер и пианист. В концерте примут участие Камерный хор Московской консерватории. В программе – музыка Щедрина.

"Я хотел бы сказать два слова про концерт, который состоится 15 декабря. Это первый концерт фестиваля, и его идея, которую я сразу одобрил, принадлежит Михаилу Васильевичу Плетневу. Он хотел, чтобы это был концерт из тех, которые проводило Русское музыкальное общество времен Рубинштейна и Чайковского. Концерты, когда симфоническая музыка перемежалась с камерной. В этом концерте мы будем играть с Плетневым в четыре руки, и вчера мы уже репетировали, и я получил от этого огромное удовольствие", — рассказал композитор.

Одного из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов нашего времени будут чествовать выдающиеся музыканты. Так, в рамках концертов, начиная с самого юбилейного 16 декабря – дня рождения композитора, а также 21 и 22 декабря трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра во главе с маэстро Валерием Гергиевым.

С Мариинским театром Родиона Щедрина связывает многолетняя творческая дружба. На сцене "Мариинки" поставлено большинство оперных произведений композитора, три из пяти балетов, исполняются концертные произведения. Специально к открытию Новой сцены (Мариинского-2) Щедрин написал оперу "Левша", а в декабре 2015 года состоялась премьера оперы "Рождественская сказка" (оба сочинения посвящены Гергиеву и Мариинскому театру).

"Композиторская" болезнь

Родион Щедрин – представитель плеяды российских шестидесятников. У Щедрина свой особый стиль, свой острый музыкальный язык. Композитор развил в своем творчестве русскую тематику: оперы и балеты композитора созданы почти исключительно по мотивам произведений русских классиков: Гоголя, Чехова, Лескова, Толстого, Набокова.

Он рассказал, что сейчас написал произведение для хора на основе двух русских народных пословиц. "Я согласен здесь с моей женой, Майей Михайловной Плисецкой, которая всегда говорила, что все философы мира — ноль по сравнению с мудростью, которая заложена в русских народных пословицах", — добавил он.

На вопрос, что для него русская культура, Щедрин ответил, что русская культура – это его естество, его предки, его генетика, его воспитание, "и это никак не может быть по-другому", подчеркнул композитор. Щедрин рассказал, что он продолжает работать, но признался, что в этом смысле немного тормозят проблемы с глазами.

"Это такая композиторская болезнь, страдали этим и Бах, и Гендель. Но, несмотря на почетность, меня это очень настораживает", — сказал Щедрин.

По словам композитора, пройдут концерты и в Мюнхене, и кроме того Московская консерватория, в которой учился Родион Константинович, организовала фестиваль, который проходит по всей стране.