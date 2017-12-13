Проект "Большие гастроли" хватил 150 российских городов в 2017 году

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проект "Большие гастроли", в рамках которого театры представляют свои лучшие постановки, в 2017 году охватил в 150 городов в 83 регионах России: всего же прошло порядка двух тысяч представлений, сообщил статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Ежегодная общероссийская программа "Большие гастроли" направлена на формирование общего культурного пространства страны, в её рамках зрители всей России могут увидеть лучшие постановки театров. В федеральной программе "Большие гастроли 2017", которая началась в апреле и завершается в декабре 2017 г., принимают участие ведущие драматические и музыкальные театры, а также театры кукол из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

"В этом году охвачены гастролями 83 региона РФ. Для сравнения – в прошлом году их было 43. Около 1900 показов в 150 городах страны, по сравнению в 2016 году было 276 показов в 64 городах… театров тоже беспрецедентное количество — 237. Это абсолютно беспрецедентная цифра, с советских времён такого не было никогда", — сказал Журавский.

Бюджет на гастрольную деятельность в уходящем году составил более 500 млн рублей, добавил он. По словам Журавского, в 2018 году бюджет на реализацию данного проекта уменьшиться не должен.

"Совершенно точно он не станет меньше. Насчет увеличения мы посмотрим, я думаю, что он будет увеличен за счет того, что будут увеличены средства на детские гастроли", — сказал журналистам представитель Минкультуры.