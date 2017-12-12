Названы лауреаты литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый приз литературной премии "Большая книга" присудили Льву Данилкину за роман "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", второе место занял Сергей Шаргунов с книгой "Катаев: Погоня за вечной весной", третьим стал Шамиль Идиатуллин с произведением "Город Брежнев". Имена победителей объявили на торжественной церемонии, которая проходит во вторник в Доме Пашкова.

Торжественную церемонию награждения посвятили столетию революции: зал украсили плакатами с надписями "Больше книг", "Приветствуем делегатов!", а над сценой красовался лозунг "Вся власть русской литературе!" Перед гостями вечера даже выступил Ленин, который горячо накинулся на современный литературный строй, чем немало повеселил присутствующих. Не упустил он возможности и уколоть жюри напоминанием о том, что в коротком списке нынешнего сезона отсутствовали женщины-писательницы.

Минутой молчания на церемонии почтили память ушедших в этом году авторов: Даниила Гранина, Евгения Евтушенко и Владимира Маканина, которые в разное время становились лауреатами награды.

Девять финалистов ожидали вердикта жюри на сцене, а десятый — Виктор Пелевин, самый загадочный писатель России, номинированный за роман "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", по традиции на вручение награды не пришел, поэтому организаторы установили на сцене его картонную фигуру в полный рост.

Первое место жюри присудило Льву Данилкину за роман "Ленин. Пантократор солнечных пылинок".

"Полгода назад я чувствовал себя совершенно по-другому, когда услышал про шорт-лист. Голова кружится от такого соседства", — сказал Данилкин, получая награду.

Второе место занял Сергей Шаргунов, автор романа "Катаев: Погоня за вечной весной, третье место досталось Шамилю Идиатуллину, написавшему книгу "Город Брежнев".

Кроме того, на церемонии вручили спецприз за "Вклад в литературу" писательнице и сценаристу Виктории Токаревой.

"Все дело в том, что три недели назад у меня был юбилей. И из-за юбилея это все произошло!.. Сейчас очень увеличилась жизнь, очень многие доживают до своего Альцгеймера. Так вот, чтобы этого не было, надо тренировать мозги, а именно писать книги", — иронично отметила победительница.

Неделей ранее свой выбор уже сделали читатели: их мнение полностью совпало с мнением жюри, лишь места распределились иначе: первым стал Шаргунов, вторым — Данилкин, третьим — Идиатуллин.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.