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Культура

Вадим Репин объявил программу пятого Транссибирского арт-фестиваля

19:0812.12.2017
(обновлено: 19:10 12.12.2017)
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© РИА Новости / Павел КомаровВадим Репин рассказывает о Транссибирском арт-фестивале. Архивное фотоВадим Репин рассказывает о Транссибирском арт-фестивале. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин объявил программу Пятого юбилейного фестиваля, который пройдет с 9 марта по 13 мая 2018 года в Новосибирске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, сообщили в пресс-службе форума.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новосибирские концерты Пятого Транссибирского фестиваля пройдут с 9 марта по 2 апреля 2018 года. Полная программа, включающая концерты в других городах, продлится до 13 мая. Особенностью Пятого Транссибирского арт-фестиваля Репин назвал беспрецедентное количество мировых премьер.

Первая прозвучит в рамках программы "Сделано в Сибири", где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова.

Традиционная программа "Дети – детям" на этот раз представит премьерное сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера. Также на финальном концерте Фестиваля прозвучит новое произведение Софии Губайдулиной. Каждое из этих произведений создано по инициативе Транссибирского арт-фестиваля.

В числе участников пятого музыкального форума дирижеры Кент Нагано, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен и дебютант фестиваля Жан-Клод Казадезюс. В оркестровых и камерных программах выступят Клара-Джуми Кан, Гидон Кремер, Лея Чжу — скрипка, Александр Рамм, Пабло Феррандес — виолончель, Максим Рысанов – альт, Юкио Йокояма, Константин Лифшиц, Андрей Коробейников – фортепиано. Свою новую программу представит и сам Репин.

Концерт Па-де-де на пальцах и для пальцев в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Мой последний сольный концерт в Новосибирске был более 30 лет назад, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы. И я как-то даже забыл про это, а напомнила мне об этом мама. У нее в этом году юбилей: ей исполняется 70 лет, и я решил сделать ей такой подарок", — пояснил музыкант.

В рамках музыкального форума состоится показ документального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снятого французским режиссером Бруно Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти великого музыканта. Также на фестивале пройдет выставка художника Марии Кононовой. А на сцене Новосибирского оперного театра (НОВАТ) Транссибирский арт-фестиваль представит спецпроект: балетный спектакль ГАБТа "Дама с камелиями" в постановке Джона Ноймайера.

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