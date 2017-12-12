Вадим Репин объявил программу пятого Транссибирского арт-фестиваля

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин объявил программу Пятого юбилейного фестиваля, который пройдет с 9 марта по 13 мая 2018 года в Новосибирске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, сообщили в пресс-службе форума.
Первая прозвучит в рамках программы "Сделано в Сибири", где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова.
Традиционная программа "Дети – детям" на этот раз представит премьерное сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера. Также на финальном концерте Фестиваля прозвучит новое произведение Софии Губайдулиной. Каждое из этих произведений создано по инициативе Транссибирского арт-фестиваля.
В числе участников пятого музыкального форума дирижеры Кент Нагано, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен и дебютант фестиваля Жан-Клод Казадезюс. В оркестровых и камерных программах выступят Клара-Джуми Кан, Гидон Кремер, Лея Чжу — скрипка, Александр Рамм, Пабло Феррандес — виолончель, Максим Рысанов – альт, Юкио Йокояма, Константин Лифшиц, Андрей Коробейников – фортепиано. Свою новую программу представит и сам Репин.
В рамках музыкального форума состоится показ документального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снятого французским режиссером Бруно Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти великого музыканта. Также на фестивале пройдет выставка художника Марии Кононовой. А на сцене Новосибирского оперного театра (НОВАТ) Транссибирский арт-фестиваль представит спецпроект: балетный спектакль ГАБТа "Дама с камелиями" в постановке Джона Ноймайера.