Здание ЦДХ на Крымском валу передадут Третьяковской галерее

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Здание Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском валу, которое он делит с Третьяковской галереей, будет полностью передано Третьяковке, сообщил во вторник министр культуры Владимир Мединский на заседании комитета Госдумы по культуре.

"У нас большая тяжба вокруг здания ЦДХ, которое в свое время планировали снести, застроить его жильем. Мы завершаем сейчас работу по превращению Центрального дома художника, который в свое время был незаконно приватизирован, мы завершаем комплекс работ по созданию там единой выставочной площадки Государственной Третьяковской галереи. Это будет самая большая выставочная площадка в стране", — сказал Мединский.

По его словам, также продолжаются работы по созданию нового комплекса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. "Это очень сложный проект, многократно этот проект останавливался, практически мы его сдвинули с мертвой точки, обеспечен сейчас финансированием по решению президента, и к 2019 году мы планируем эти работы завершить", — подчеркнул министр.

В сентябре этого года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которая владела площадями ЦДХ на Крымском валу.

Ассоциация общественных объединений МКСХ была образована в 1992 году и стала правопреемником собственности Союза художников СССР.