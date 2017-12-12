Здание ЦДХ на Крымском валу передадут Третьяковской галерее

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Здание Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском валу, которое он делит с Третьяковской галереей, будет полностью передано Третьяковке, сообщил во вторник министр культуры Владимир Мединский на заседании комитета Госдумы по культуре.
По его словам, также продолжаются работы по созданию нового комплекса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. "Это очень сложный проект, многократно этот проект останавливался, практически мы его сдвинули с мертвой точки, обеспечен сейчас финансированием по решению президента, и к 2019 году мы планируем эти работы завершить", — подчеркнул министр.
Ассоциация общественных объединений МКСХ была образована в 1992 году и стала правопреемником собственности Союза художников СССР.