Мединский назвал претензии Кобзона к работе Минкультуры оскорбительными

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал упреки народного артиста, депутата ГД Иосифа Кобзона в адрес Минкультуры и его экспертного совета и коллегии оскорбительными.

Ранее Кобзон заявил, что Минкультуры не прислушивается к его просьбам и замечаниями по реставрации памятников культуры, поддержке артистов и кино. Он подчеркнул, что вышел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед своими избирателями.

"Вот что я хочу вам сказать о ваших оскорбительных для меня и удивительных замечаниях. Вы знаете, с какой любовью, с каким трепетом я относился к каждой вашей просьбе… Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они не объективны, нечестны и оскорбительны", — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что нельзя отдать регионам решение по присуждению звания народного артиста деятелям культуры, как предложил Кобзон, так как их в год присуждается всего пять.

"Это нельзя отдать губернаторам, потому что у нас пять народных артистов по стране, если каждый предложит по одному, уже будет много", — пояснил министр.

По его словам, он является председателем экспертного совета Минкультуры, но сознательно не посещает его совещания, так как не хочет давить на решения совета. "Поэтому упреки, что все непрофессионалы, это упреки в адрес ваших коллег, извините", — добавил Мединский.