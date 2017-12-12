Кобзон покинул коллегию Минкультуры "из-за стыда перед избирателями"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что ушел из экспертного совета и коллегии Минкультуры, потому что ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур.

Кобзон отметил, что Минкультуры зачастую игнорирует его запросы по поводу реставрации памятников и поддержки артистов.

"Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет", — сказал Кобзон на заседании комитета.

Кроме того, его не устраивает, что экспертный совет Минкультуры решает вопрос о присуждении наград и званий региональным деятелям культуры.

"Как можно оскорблять регионы России, не доверяя им? Я считаю эту функцию нужно отнять у Минкультуры и отдать либо комитету по культуре, либо совету министров, потому что представления получаются от руководителей регионов, которые лучше нас, членов совета, знают своих творцов", — отметил депутат.

На прошлой неделе Кобзон заявил, что направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо, в котором сообщил, что покидает экспертный совет и коллегию. В Минкультуры тогда выразили удивление этим решением.

Сам же министр культуры назвал упреки Кобзона оскорбительными. "Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны", — сказал Мединский.

Он пояснил, что отдать регионам решение о присуждении звания народного артиста нельзя, потому что в год таких званий присуждается всего пять, а если каждый губернатор предложит по кандидатуре, "уже будет много".

Мединский добавил, что, будучи главой экспертного совета, не посещает совещания, так как не хочет давить на решения. "Поэтому упреки, что все непрофессионалы, это упреки в адрес ваших коллег, извините", — сказал он.