Хаматова опровергла слухи об уходе из "Современника"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова с 1 января следующего года берет академический отпуск до конца театрального сезона, оставляя за собой лишь спектакли "Двое на качелях" в феврале и марте, сообщается на сайте "Современника".

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Хаматова покидает театр.

"Я никуда не ухожу из " Современника", где работаю актрисой и заместителем художественного руководителя по общим вопросам. Целый ряд обстоятельств подтолкнули меня к решению сделать перерыв в своей основной работе, актерской. Причины озвучивать не буду, так как они касаются, в первую очередь, моих вопросов к самой себе, к своему многолетнему существованию в профессии", — говорится в сообщении Хаматовой.

По словам актрисы, она разговаривала с худруком театра Галиной Волчек и та ее поняла.

"С 1 января 2018 года и до конца сезона я беру академический отпуск, оставляя за собой в феврале и марте спектакли "Двое на качелях". В эти полгода я попытаюсь сосредоточиться на том, что меня очень волнует и заботит. На том, чтобы ремонт в "Современнике" завершился в объявленные сроки, чтобы он был качественным, и театр вернулся бы на Чистопрудный бульвар уже осенью", — сказано в сообщении.