"Дочка" Первого канала не будет показывать сериал "Тайны следствия"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Телекомпания "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС), распространяющая адаптированные версии российского Первого канала и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии, обязалась не показывать на принадлежащем ей платном канале "Дом кино" и других своих каналах 13 сезонов телесериала "Тайны следствия".

Как следует из опубликованного во вторник постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, такое условие содержится в мировом соглашении ПКВС с ВГТРК, обладателем исключительных прав на трансляцию сериала в России. В свою очередь ВГТРК отказалась от требования взыскать с ПКВС компенсацию в размере 192 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и утвердил мировое соглашение, но его условия не были известны.

Арбитражный суд Москвы в июле по иску ВГТРК запретил ПКВС показывать сериал в России и взыскал с нее 1,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав. Истец требовал 192 миллиона рублей — по миллиону за каждую серию. Трансляция спорного сериала шла на канале "Дом кино" с августа 2016 года. При этом ВГТРК, как заявил ее представитель в суде, в июле 2016 года получила исключительные права на сериал по договору с компанией-дистрибутором "Серебряный экран" и разрешения ПКВС на трансляцию не давала.

Представитель ПКВС иск не признал. Он сообщил в суде, что 192 серии "Тайн следствия" на канале "Дом кино" показаны на основании договора с "Серебряным экраном" от 1 августа 2016 года. По мнению ПКВС, если ВГТРК понесла убытки, то иск должна предъявлять "Серебряному экрану", допустившему двойную продажу прав.

Ответчик отметил также несоразмерность компенсации в миллион за серию, поскольку ПКВС платил производителю по 100-200 тысяч за серию, а сама ВГТРК, по словам ответчика — по 16,4 тысячи рублей. Представитель истца в ответ пояснил, что нарушение является "существенным, грубым, продолжительным и циничным", потому что "ежедневно ответчик показывает по шесть серий".

Представитель "Серебряного экрана", третьего лица в процессе, заявил в суде, что спор стал результатом "досадной ошибки" исполнителя, договор с ПКВС был подписан ошибочно. По его словам, предполагалось выдать ПКВС лицензию на вещание во всех странах мира, кроме России, но по ошибке лицензия была распространена на весь мир без исключений. Юрист ПКВС на это заметил, что лицензия без права вещать на Россию каналу не нужна и никто платить за нее такие большие деньги не стал бы.