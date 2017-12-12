Глава Киргизии считает день рождения Айтматова праздником духовной свободы

БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает день рождения всемирного классика Чингиза Айтматова праздником торжества киргизских национальных ценностей и духовной свободы, об этом говорится в послании киргизского лидера по случаю 89-летия со дня рождения писателя.
"В честь Айтматова этот день в Киргизстане объявлен Днем национальной литературы. Поздравляю с праздником литературы всех соотечественников, которые глубоко чтят творчество великого писателя Чингиза Айтматова и читают его произведения. Сегодня – день торжества наших национальных ценностей, праздник духовной свободы", — говорится в послании главы киргизского государства.
Президент Киргизии отметил, что Айтматов "своими бессмертными произведениями изменил мир, расширил границы нашего мировоззрения", а также внес "огромный вклад в развитие культурной среды мировой цивилизации". По словам Жээнбекова, со вторника в Киргизии начинается проведение торжественных мероприятий по случаю 90-летнего юбилея со дня рождения писателя, который будет отмечаться в 2018 году.
Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизии в семье видного государственного деятеля Торекула Айтматова, расстрелянного в 1938 году. Мать, Нагима Хазиевна, татарка по национальности, была актрисой в местном театре.
В 1958 году вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность. Среди наиболее известных произведений писателя "И дольше века длится день" (1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).