Глава Киргизии считает день рождения Айтматова праздником духовной свободы

БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает день рождения всемирного классика Чингиза Айтматова праздником торжества киргизских национальных ценностей и духовной свободы, об этом говорится в послании киргизского лидера по случаю 89-летия со дня рождения писателя.

По данным ЮНЕСКО, Чингиз Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Его назвали классиком литературы ещё при жизни. Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель ушел из жизни в 2008 году в клинике немецкого Нюрнберга, не дожив полгода до своего восьмидесятилетия. В период 1990-2000 годов писатель занимал пост посла Киргизии в странах Бенилюкса и прожил около полутора десятка лет в Брюсселе.

"В честь Айтматова этот день в Киргизстане объявлен Днем национальной литературы. Поздравляю с праздником литературы всех соотечественников, которые глубоко чтят творчество великого писателя Чингиза Айтматова и читают его произведения. Сегодня – день торжества наших национальных ценностей, праздник духовной свободы", — говорится в послании главы киргизского государства.

Президент Киргизии отметил, что Айтматов "своими бессмертными произведениями изменил мир, расширил границы нашего мировоззрения", а также внес "огромный вклад в развитие культурной среды мировой цивилизации". По словам Жээнбекова, со вторника в Киргизии начинается проведение торжественных мероприятий по случаю 90-летнего юбилея со дня рождения писателя, который будет отмечаться в 2018 году.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизии в семье видного государственного деятеля Торекула Айтматова, расстрелянного в 1938 году. Мать, Нагима Хазиевна, татарка по национальности, была актрисой в местном театре.

В 1958 году вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность. Среди наиболее известных произведений писателя "И дольше века длится день" (1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).