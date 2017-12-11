Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Председателем Союза кинематографистов РФ большинством голосов в результате открытого голосования был избран режиссер Никита Михалков, передает корреспондент РИА Новости со съезда Союза, который проходит в московском Доме кино в понедельник.

"Я никогда не держался за место. Настоящие сила, богатство и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей", — сказал Михалков перед началом голосования, добавив, что сейчас "самое главное – воспитать достойных молодых людей, которым можно будет отдать в руки наш союз".

Режиссер был избран большинством голосов в результате открытого голосования. Однако официальные данные счетной комиссии будут позже. На пост председателя Союза также претендовал актер Виктор Балабанов.

Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 года. В 2009 году делегаты съезда отдали свои голоса Марлену Хуциеву. Но эти выборы были признаны нелегитимными. Общественная общероссийская организация Союз кинематографистов объединяет около 5 тысяч специалистов. Он поделен на 13 гильдий: режиссер, актеры, продюсеры и другие.