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Культура

В театре "Ленком" простились с артистом Леонидом Броневым‍

Сюжет:
Умер Леонид Броневой (24)
14:3211.12.2017
(обновлено: 14:41 11.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНародный артист РСФСР Николай Дупак на церемонии прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017Народный артист РСФСР Николай Дупак на церемонии прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в театре "Ленком" в Москве в понедельник, отдать дань памяти и уважения актеру пришли сотни людей.

Кадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
"А кто не пьет? Назови!": главные цитаты героев Леонида Броневого

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

На сцене театра, где Броневой проработал более двадцати лет, стоял открытый гроб, окружённый алыми гвоздиками и венками. После панихиды актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Почтить память артиста пришли директор "Ленкома" Марк Варшавер, художественный руководитель театра Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Олег Меньшиков, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Удивительные роли

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, удивительные образы и роли Леонида Броневого останутся в памяти его поклонников навсегда.

Сцена из спектакля театра Ленком Королевские игры. В центре - актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артист, который жил профессией. Не стало Леонида Броневого

"Леонид Сергеевич свою славу заслужил очень непросто, он не был из плеяды тех артистов, которым судьба улыбнулась с самого начала и которые смогли сразу воспользоваться ее дарами", — сказал Кибовский.

По его словам, у Броневого была непростая судьба, которой хватило бы на несколько жизней — и ранняя утрата отца в результате репрессий, и высылка на Урал, и Великая отечественная война, и эвакуация в среднюю Азию, а потом решение связать свою жизнь с театром, долгий путь обычного артиста в областных театрах, невозможность продемонстрировать свой талант.

"И вот только потом, как награда, приходит успех в том возрасте, когда многие служители Мельпомены выходят на пенсию, происходит удивительное превращение", — подчеркнул Кибовский.

Велюров, Мюллер, Доктор. Каким мы запомним Леонида Броневого
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)Перейти в фотобанкОсобую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)
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Особую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЛеонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.Актер Московского драматического театра Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Мятеж неизвестных по пьесе Генриха Боровика
© РИА Новости / Александр Макаров
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Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
© Мосфильм (1982)В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.Актер Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)Перейти в фотобанкБлагодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".Ольга Волкова, Леонид Броневой, Лия Ахеджакова в фильме Небеса обетованные
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)
Перейти в фотобанк
Благодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".Председатель правления Сбербанка России Герман Греф, народный артист СССР Леонид Броневой и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком. 31 января 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
© РИА Новости / В. БаженовПерейти в фотобанкВ 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".Заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы в спектакле по пьесе Г. Гоголя Женитьба
© РИА Новости / В. Баженов
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В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкС 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.Президент России Владимир Путин награждает орденом За заслуги перед отечеством I степени артиста театра ленком Леонида Броневого. 22 декабря 2014
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".Народный артист СССР Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.Президент России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актера Московского государственного театра Ленком Леонида Броневого. 17 декабря 2008
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСпектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Спектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© Мосфильм (1982)Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМарк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.Актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
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Марк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.Кадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Одной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.
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Пример для подражания

Как отметил директор "Ленкома" Марк Варшавер, который дружил с актером более сорока лет, все республики в Советском союзе всегда ждали приезда Броневого. "Это был человек, который любил свою профессию безукоризненно и настолько серьезно, что надо было у него учиться. И эти уроки, которые он преподносил молодым актерам, должны навсегда остаться в нашей памяти", — добавил Варшавер.

Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Збруев: Броневой был человеком с абсолютным слухом и слышал любую фальшь

В свою очередь актер Дмитрий Певцов отметил, что стать учениками Броневого могли только избранные, так как далеко не каждый мог воспроизвести стиль его актерской игры, его интонации. "Я возьму на себя наглость и выскажу мысль, что он до конца не понимал, чем он владеет, потому что такое умение играть, увлекать своими фразами, облекать текст в такую форму, я такого артиста и не знал и не помню", — пояснил он.

"Он — гигантский вклад в наше искусство, нашу культуру, в наш театр, кинематограф. Наверное, эти работы Леонида Сергеевича Броневого до сих пор во многом непревзойденные", — заметил худрук театра Марк Захаров.

Захаров подчеркнул, что роль Мюллера, которую исполнил Броневой в "Семнадцати мгновениях весны", является учебником актерского мастерства.

"Леонид Сергеевич был человеком щедрым, хоть иногда и сумрачным, как положено артистам комедийного жанра. Хотя он был очень разноплановым актером и играл роли от комических до трагических", — сказал Захаров.

Он добавил, что чувствует внутреннюю гордость и радость, что ему в жизни удалось поработать с человеком, который внес такой неоценимый вклад в русское искусство.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре "Ленком" в Москве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Церемония прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре "Ленком" в Москве. 11 декабря 2017
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
Мы тоже прощаемся с прекрасным человеком и прекрасным артистом. Царствие Небесное.
14:49
11.12.2017
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