Народный артист РСФСР Николай Дупак на церемонии прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017

Народный артист РСФСР Николай Дупак на церемонии прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в театре "Ленком" в Москве в понедельник, отдать дань памяти и уважения актеру пришли сотни людей.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

На сцене театра, где Броневой проработал более двадцати лет, стоял открытый гроб, окружённый алыми гвоздиками и венками. После панихиды актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Почтить память артиста пришли директор "Ленкома" Марк Варшавер, художественный руководитель театра Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Олег Меньшиков, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Удивительные роли

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, удивительные образы и роли Леонида Броневого останутся в памяти его поклонников навсегда.

"Леонид Сергеевич свою славу заслужил очень непросто, он не был из плеяды тех артистов, которым судьба улыбнулась с самого начала и которые смогли сразу воспользоваться ее дарами", — сказал Кибовский.

По его словам, у Броневого была непростая судьба, которой хватило бы на несколько жизней — и ранняя утрата отца в результате репрессий, и высылка на Урал, и Великая отечественная война, и эвакуация в среднюю Азию, а потом решение связать свою жизнь с театром, долгий путь обычного артиста в областных театрах, невозможность продемонстрировать свой талант.

"И вот только потом, как награда, приходит успех в том возрасте, когда многие служители Мельпомены выходят на пенсию, происходит удивительное превращение", — подчеркнул Кибовский.

Пример для подражания

Как отметил директор "Ленкома" Марк Варшавер, который дружил с актером более сорока лет, все республики в Советском союзе всегда ждали приезда Броневого. "Это был человек, который любил свою профессию безукоризненно и настолько серьезно, что надо было у него учиться. И эти уроки, которые он преподносил молодым актерам, должны навсегда остаться в нашей памяти", — добавил Варшавер.

В свою очередь актер Дмитрий Певцов отметил, что стать учениками Броневого могли только избранные, так как далеко не каждый мог воспроизвести стиль его актерской игры, его интонации. "Я возьму на себя наглость и выскажу мысль, что он до конца не понимал, чем он владеет, потому что такое умение играть, увлекать своими фразами, облекать текст в такую форму, я такого артиста и не знал и не помню", — пояснил он.

"Он — гигантский вклад в наше искусство, нашу культуру, в наш театр, кинематограф. Наверное, эти работы Леонида Сергеевича Броневого до сих пор во многом непревзойденные", — заметил худрук театра Марк Захаров.

Захаров подчеркнул, что роль Мюллера, которую исполнил Броневой в "Семнадцати мгновениях весны", является учебником актерского мастерства.

"Леонид Сергеевич был человеком щедрым, хоть иногда и сумрачным, как положено артистам комедийного жанра. Хотя он был очень разноплановым актером и играл роли от комических до трагических", — сказал Захаров.

Он добавил, что чувствует внутреннюю гордость и радость, что ему в жизни удалось поработать с человеком, который внес такой неоценимый вклад в русское искусство.