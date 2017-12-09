МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком".

Артист скончался сегодня утром на 89-м году жизни.

"Леонид Сергеевич Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в его родном театре "Ленком" в понедельник с 11:00", — сказал собеседник агентства.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский институт театрального искусства имени А. Н. Островского и Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа. В Москве более 25 лет был ведущим артистом Театра на Малой Бронной, где зрители запомнили его выдающиеся работы в спектаклях Анатолия Эфроса: Яичницу в "Женитьбе", Капулетти в "Ромео и Джульетте", Христофора Блохина в "Сказках старого Арбата", Чимендяева в "Директоре театра".

Почти 30 лет Броневой отдал "Ленкому", на сцене которого создал образы Крутицкого в "Мудреце", доктора Дорна в "Чайке", герцога Норфолка" в "Королевских играх", Потапыча в "Варваре и еретике", Фирса в "Вишевом саде", князя Собакина в "Дне опричника".

Броневой много снимался в кино. Его "визитной карточкой" стала роль шефа гестапо Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны". Фразы Велюрова, его персонажа из "Покровских ворот", давно стали крылатыми. Доктор в "Формуле любви", герцог в "Тот самый Мюнхгаузен", Журавлев в "Простых вещах" — лишь малая часть незабываемых образов, созданных актером.

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