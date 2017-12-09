"Амплуа — на все руки". Каким актером и человеком был Леонид Броневой

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. Народный любимец, блистательный актер на сцене и в кино — о Леониде Броневом хочется говорить только в превосходной степени. Но известно, что сам он был человеком невероятно скромным. Не любил давать интервью и на беседы с журналистами соглашался крайне редко. Но уж когда соглашался, то отвечал на вопросы неторопливо, вдумчиво, тщательно подбирая каждое слово.

Не спрашивайте его о роли Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" — пожалуй, это было правило для тех, кто пытался взять у Броневого интервью. Работа в знаменитом телефильме сделала его популярным, но, конечно, не стала столь важной для самого актера.

Впрочем, Леонид Сергеевич отдавал должное своему персонажу. Он рассказывал, что первоначально роль предложили актеру Санаеву, но тот отказался, сочтя ее, вроде бы, унизительной. Мюллер в исполнении Броневого стал легендой, героем анекдотов — это ли не лучшее подтверждение огромной популярности. Актер говорил, что сразу понял: Мюллер "очень интересный тип". Позже он добавлял: "Я не отрекаюсь от Мюллера, он уже ко мне пристал как Чапаев к Бабочкину, и это, кажется, была достойная работа".

Броневой вообще умел сделать из любого второстепенного персонажа настоящего героя, которого публика запомнит и реплики которого будет цитировать. Ведь известность пришла к актеру уже в зрелом возрасте. Сын врагов народа, он вырос на юге Казахстана, потом окончил Ташкентский институт театрального искусства имени А. Н. Островского. Первым местом работы был Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина. А дальше — провинциальные сцены Оренбурга, Грозного, Воронежа. Играл Броневой, по его собственным словам, все, что давали. О ролях того периода он потом говорил: "Амплуа — провинциальное, на все руки. Это же были Магнитогорск, Оренбург, Воронеж, там актеры играют все". Порой получалось, что почти одновременно на одной сцене актер играл молодого Ленина, на другой — стареющего, а на третьей — Сталина.

Отучившись в середине 1950-х в московской Школе-студии МХАТ, Броневой вновь уехал работать в провинцию. И лишь в 1962 году был принят в труппу столичного театра на Малой Бронной. Именно в этот период туда пришел режиссер Анатолий Эфрос. Казалось бы, ему и суждено было открыть талант выдающегося актера. Но отношения Броневого с Эфросом складывались непросто. Леонид Сергеевич вспоминал: "Эфрос меня видел в основном в отрицательных ролях. Он вытаскивал из меня отрицательные свойства. Но когда их без конца вытаскивают, становится так тошно, начинаешь думать, наверное, я действительно отвратительный тип, смотришь на свою морду в зеркало, думаешь, наверное, ему противно мое лицо, моя фигура, я произвожу впечатление какого-то чудовища". Актер говорил, что с Эфросом сложился творческий тандем, но была человеческая несовместимость.

© Мосфильм (1982) Кадр из фильма "Покровские ворота" © Мосфильм (1982) Кадр из фильма "Покровские ворота"

Режиссером, который действительно открыл дарование Леонида Броневого, стал Марк Захаров — в "Ленком" актер пришел работать в 1988 году. Но за несколько лет до этого вышли "Покровские ворота" (1982), популярнейший телефильм, в котором Броневой сыграл одну из своих замечательных ролей. Его Велюров, как и когда-то Мюллер, вновь стал народным любимцем, которого цитируют и вспоминают зрители многих поколений.

Лучшие работы в спектаклях на сцене "Ленкома" и лучшие роли в фильмах Марка Захарова. Именно с этим режиссером связан настоящий творческий расцвет в жизни Леонида Броневого. Расцвет, наступивший на самом деле поздно. Сравнивая нескольких режиссеров, Броневой говорил: "Марк Анатольевич даже больший гений, знаете почему? Любимов Юрий Петрович был мастер формы, но немножко отставал в разборе содержания, не имел такой возможности вот так тонко разобрать, как Эфрос. Эфрос был силен в разборе содержания пьесы, но в форме он был слабее. Захаров, его бог поцеловал во все места. Он и в содержании силен".

Одной из его последних ролей на сцене театра "Ленком" стал Фирс в "Вишневом саде". Броневой считал, что Захаров сделал этого героя так, как никто и никогда прежде не делал — центральным персонажем этой пьесы. Актер говорил, что Фирс стал для него одним из ключей к драматургии Чехова. Немногословный, но важный герой, "живой человек, который уж точно больше значит, чем сад, дом".

В 2007-м актер, для многих неожиданно, согласился сыграть в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи". Его герой — тяжелобольной, который находится на пороге смерти. Актер рассказывал, что его привлекла эта история — история об одиночестве и достоинстве. "Уметь надо и стареть, и переживать времена, когда тебе перестают звонить…" — говорил он об этой работе.

Актер признавался, что с каждым годом на сцену выходить было все тяжелее. Он отказывался от любимых ролей и спектаклей и в итоге тихо и скромно ушел со сцены. Деликатность — вот, пожалуй, главное слово, которое характеризовало этого актера и человека. "Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень — на сцене, и, следовательно, в жизни. Это вопрос большой деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть".