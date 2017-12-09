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Культура

"Амплуа — на все руки". Каким актером и человеком был Леонид Броневой

Сюжет:
Умер Леонид Броневой (11)
13:1109.12.2017
(обновлено: 13:27 09.12.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкЭпизод из фильма Семнадцать мгновений весны. Архивное фотоЭпизод из фильма Семнадцать мгновений весны. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. Народный любимец, блистательный актер на сцене и в кино — о Леониде Броневом хочется говорить только в превосходной степени. Но известно, что сам он был человеком невероятно скромным. Не любил давать интервью и на беседы с журналистами соглашался крайне редко. Но уж когда соглашался, то отвечал на вопросы неторопливо, вдумчиво, тщательно подбирая каждое слово.

Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прощание с Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале "Ленкома"

Не спрашивайте его о роли Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" — пожалуй, это было правило для тех, кто пытался взять у Броневого интервью. Работа в знаменитом телефильме сделала его популярным, но, конечно, не стала столь важной для самого актера.

Впрочем, Леонид Сергеевич отдавал должное своему персонажу. Он рассказывал, что первоначально роль предложили актеру Санаеву, но тот отказался, сочтя ее, вроде бы, унизительной. Мюллер в исполнении Броневого стал легендой, героем анекдотов — это ли не лучшее подтверждение огромной популярности. Актер говорил, что сразу понял: Мюллер "очень интересный тип". Позже он добавлял: "Я не отрекаюсь от Мюллера, он уже ко мне пристал как Чапаев к Бабочкину, и это, кажется, была достойная работа".

© РИА Новости / Киностудия им. М. ГорькогоПерейти в фотобанкКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
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Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Леонид Броневой в театре Ленком. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Память Броневого могут увековечить в Москве
Броневой вообще умел сделать из любого второстепенного персонажа настоящего героя, которого публика запомнит и реплики которого будет цитировать. Ведь известность пришла к актеру уже в зрелом возрасте. Сын врагов народа, он вырос на юге Казахстана, потом окончил Ташкентский институт театрального искусства имени А. Н. Островского. Первым местом работы был Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина. А дальше — провинциальные сцены Оренбурга, Грозного, Воронежа. Играл Броневой, по его собственным словам, все, что давали. О ролях того периода он потом говорил: "Амплуа — провинциальное, на все руки. Это же были Магнитогорск, Оренбург, Воронеж, там актеры играют все". Порой получалось, что почти одновременно на одной сцене актер играл молодого Ленина, на другой — стареющего, а на третьей — Сталина.

Отучившись в середине 1950-х в московской Школе-студии МХАТ, Броневой вновь уехал работать в провинцию. И лишь в 1962 году был принят в труппу столичного театра на Малой Бронной. Именно в этот период туда пришел режиссер Анатолий Эфрос. Казалось бы, ему и суждено было открыть талант выдающегося актера. Но отношения Броневого с Эфросом складывались непросто. Леонид Сергеевич вспоминал: "Эфрос меня видел в основном в отрицательных ролях. Он вытаскивал из меня отрицательные свойства. Но когда их без конца вытаскивают, становится так тошно, начинаешь думать, наверное, я действительно отвратительный тип, смотришь на свою морду в зеркало, думаешь, наверное, ему противно мое лицо, моя фигура, я произвожу впечатление какого-то чудовища". Актер говорил, что с Эфросом сложился творческий тандем, но была человеческая несовместимость.

© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Покровские ворота"
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Покровские ворота"

Эпизод фильма Небеса обетованные. Архивное фото
© РИА Новости
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Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого
Режиссером, который действительно открыл дарование Леонида Броневого, стал Марк Захаров — в "Ленком" актер пришел работать в 1988 году. Но за несколько лет до этого вышли "Покровские ворота" (1982), популярнейший телефильм, в котором Броневой сыграл одну из своих замечательных ролей. Его Велюров, как и когда-то Мюллер, вновь стал народным любимцем, которого цитируют и вспоминают зрители многих поколений.

Лучшие работы в спектаклях на сцене "Ленкома" и лучшие роли в фильмах Марка Захарова. Именно с этим режиссером связан настоящий творческий расцвет в жизни Леонида Броневого. Расцвет, наступивший на самом деле поздно. Сравнивая нескольких режиссеров, Броневой говорил: "Марк Анатольевич даже больший гений, знаете почему? Любимов Юрий Петрович был мастер формы, но немножко отставал в разборе содержания, не имел такой возможности вот так тонко разобрать, как Эфрос. Эфрос был силен в разборе содержания пьесы, но в форме он был слабее. Захаров, его бог поцеловал во все места. Он и в содержании силен".

© РИА Новости / В. БаженовПерейти в фотобанкЗаслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы в спектакле по пьесе Г. Гоголя "Женитьба"
© РИА Новости / В. Баженов
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Заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы в спектакле по пьесе Г. Гоголя "Женитьба"

Актер Леонид Броневой. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Биография Леонида Броневого
Одной из его последних ролей на сцене театра "Ленком" стал Фирс в "Вишневом саде". Броневой считал, что Захаров сделал этого героя так, как никто и никогда прежде не делал — центральным персонажем этой пьесы. Актер говорил, что Фирс стал для него одним из ключей к драматургии Чехова. Немногословный, но важный герой, "живой человек, который уж точно больше значит, чем сад, дом".

В 2007-м актер, для многих неожиданно, согласился сыграть в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи". Его герой — тяжелобольной, который находится на пороге смерти. Актер рассказывал, что его привлекла эта история — история об одиночестве и достоинстве. "Уметь надо и стареть, и переживать времена, когда тебе перестают звонить…" — говорил он об этой работе.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАлександр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

Актер признавался, что с каждым годом на сцену выходить было все тяжелее. Он отказывался от любимых ролей и спектаклей и в итоге тихо и скромно ушел со сцены. Деликатность — вот, пожалуй, главное слово, которое характеризовало этого актера и человека. "Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень — на сцене, и, следовательно, в жизни. Это вопрос большой деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть".

Велюров, Мюллер, Доктор. Каким мы запомним Леонида Броневого
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)Перейти в фотобанкОсобую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)
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Особую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЛеонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.Актер Московского драматического театра Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Мятеж неизвестных по пьесе Генриха Боровика
© РИА Новости / Александр Макаров
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Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
© Мосфильм (1982)В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.Актер Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)Перейти в фотобанкБлагодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".Ольга Волкова, Леонид Броневой, Лия Ахеджакова в фильме Небеса обетованные
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)
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Благодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".Председатель правления Сбербанка России Герман Греф, народный артист СССР Леонид Броневой и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком. 31 января 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
© РИА Новости / В. БаженовПерейти в фотобанкВ 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".Заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы в спектакле по пьесе Г. Гоголя Женитьба
© РИА Новости / В. Баженов
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В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкС 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.Президент России Владимир Путин награждает орденом За заслуги перед отечеством I степени артиста театра ленком Леонида Броневого. 22 декабря 2014
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".Народный артист СССР Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.Президент России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актера Московского государственного театра Ленком Леонида Броневого. 17 декабря 2008
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСпектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Спектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© Мосфильм (1982)Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМарк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.Актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Марк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.Кадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Одной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.
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