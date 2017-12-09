Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Леонида Броневого и назвал его кончину невосполнимой утратой для "Ленкома" и всей отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

"Ушёл из жизни Леонид Сергеевич Броневой – выдающийся актёр и необыкновенно яркий человек. Его искренне любили зрители разных поколений – за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности. Его кончина – это невосполнимая утрата для "Ленкома", для всей отечественной культуры", — в частности говорится в телеграмме.