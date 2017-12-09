Гафт заявил, что Броневой был артистом, который жил своей профессией

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт заявил, что Леонид Броневой был артистом, который не просто играл, а жил своей профессией.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

"Не стало великого артиста, любимца народа. Артиста, который не просто играл, а жил своей профессией. Леонид Сергеевич любую роль пропускал через свое сердце, через свою душу. Его искусство всегда доставляло огромное удовольствие. Он блестяще сыграл в фильме "Семнадцать мгновений весны". И то, что я видел в театре его работы, они замечательные. Люди ходят смотреть на таких артистов, потому что через них, через их игру они что-то узнают о себе", — сказал Гафт РИА Новости.

По словам артиста, Броневой был учеником великих мастеров – Анатолия Эфроса и Андрея Гончарова. И сейчас он играл в театре "Ленком" у прекрасного режиссера Марка Захарова.

"Броневой был человеком, который не переставал работать. Он был, как говорят сейчас, настоящим деятелем искусства. Жизнь не просто выбирает себе кумиров. Надо это заслужить. И Леонид Сергеевич это заслужил", — добавил он.

В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".