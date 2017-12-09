Прощание с Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале "Ленкома"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прощание с Леонидом Броневым пройдет в понедельник в Большом зале "Ленкома", сообщил РИА Новости директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

"Прощание с Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком", начало гражданской панихиды в 11 утра", — сказал Варшавер.

"Место похорон пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище", — добавил он.