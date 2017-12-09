МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа.

В 1961 году перебрался в Москву, где более четверти века отдал театру на Малой Бронной. Наиболее яркими работами этого времени стали роли в спектаклях "Женитьба", "Ромео и Джульетта", "Сказки старого Арбата". Затем почти 30 лет Броневой проработал в театре "Ленком". На этой сцене он создал образы доктора Дорна в "Чайке", герцога Норфолка" в "Королевских играх", Крутицкого в "Мудреце", Фирса в "Вишевом саде".

Броневой много снимался в кино, на его счету десятки фильмов. Всесоюзную известность принесла ему роль шефа гестапо Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны", запомнился он и яркими ролями в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" "Небеса обетованные".